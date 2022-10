Disfraces, shows y locaciones impensadas, ¿cuáles son las mejores fiestas de Halloween en Miami?

escuchar

Halloween se acerca y todo Estados Unidos ya se prepara para esa gran celebración. Miami, que es un conocido punto de fiestas en Florida, no se puede quedar atrás y ya hay varios eventos en los que la temática de los muertos, decoraciones góticas y también buena comida con inspiración fantasmal predominarán en el ambiente. Estos son algunos a los que se puede acudir en estas fechas.

1. Festival de diversión familiar HalloWAVE

Este evento es para toda la familia y promete convertirse en una experiencia única. Las calles de Washington Avenue y Española Way se transformarán en un punto con música en vivo y grandes decoraciones a donde pueden ir tanto chicos como grandes.

Las mejores fiestas de Halloween en Miami; las fotos son ilustrativas Unsplash

2. Fiesta de Halloween a bordo

Para los mayores de 21 años que quieren sacar a relucir sus mejores atuendos en este fecha, pueden tomar el Poseidón Ferry y celebrar en la Bahía de Biscayne. El encargado de amenizar el evento es DJ Oscar, en una noche de entretenimiento, bebidas y aperitivos. Este no es de entrada libre, se requiere una y vestirse para impresionar, porque los mejores disfraces no saldrán con las manos vacías y los tres primeros obtendrán un premio en efectivo. Será el 29 de octubre, en 400 SE Second Ave., Miami. Los informes se pueden averiguar en poseidonferry.com.

3. Sleepy Hollow Halloween

Las leyendas de ultratumba son imprescindibles para sentirse en el ambiente de Halloween, como la de Sleepy Hallow y Headless Horseman. Este año se puede experimentar en Gulfstream Park Village, con un evento multifacético que recorre la historia mientras se inicia la búsqueda de la cabeza perdida. Los invitados pueden estar preparados para las presentaciones de artistas en vivo, flash mobs, food trucks y concursos de disfraces. Es para todas las edades y los niños pueden pedir dulces dentro del parque. Será el próximo 29 de octubre, de 6:30-9:30 PM, en 901 S Federal Hwy., Hallandale Beach.

4. Media Maratón de Halloween

De acuerdo con el sitio Ocean Drive, en gustos se rompen géneros y los que deseen hacer ejercicio antes de una noche de dulces pueden correr media maratón en Miami Beach. Lo diferente de hacer una actividad como ésta en Halloween es que está aderezada de la temática. Los participantes se pueden inscribir por grupos y hay un límite de 1800. El evento es el 22 de octubre, a las 10.30 am en Washington Ave., Miami Beach. Para mayor información se puede consultar halloweenhalfmarathon.com

5. Halloween en el barrio Coconut Grove

¿Dulce o truco? Para pasar una noche mágica, hay que visitar el barrio Coconut Grove. Este año habrá una experiencia inspirada en la célebre novela de Anne Rice, luego convertida en película, Entrevista con el vampiro. Es el próximo 28 de octubre, a partir de las 9 pm, en el 3157 Commodore Plaza, Coconut Grove.

6. Fiesta de Halloween en la terraza

¿Una azotea embrujada? Se puede celebrar Halloween como miamense, mientras se disfruta de las vistas de infarto del piso 15 del célebre hotel W en el Downtown Miami. No habrá excusas que hagan que no se baile toda la noche al ritmo de uno de los mejores DJ de la ciudad. Solo hay que armarse con el mejor disfraz y acudir a la fiesta del 29 al 30 de octubre a partir de las 9 de la noche en el número 485 de la avenida Brickell.

