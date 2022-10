El error casi imperceptible detrás de las monedas que pueden valer hasta 400 dólares

escuchar

La numismática atrae cada vez a más personas, sobre todo ante el auge de algunas plataformas que ofertan dinero antiguo a precios astronómicos, muy alejados de su valor. No obstante, aunque parezca increíble, hay algunas monedas y billetes que sí logran venderse a costos inimaginables. Estos potenciales “tesoros” dependen de varias condiciones, como la cantidad de piezas que se hicieron o si tienen algunos errores. Ahora, el popular influencer TheCoinChannel reveló que unas de un cuarto de dólar de apenas este 2022 podrían venderse por varios cientos de dólares, pero primero hay que tomar en cuenta si cumplen con todos los detalles.

A través de su cuenta, Eric, que se identifica como @thecoinchannel y tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok, compartió la razón por las que estas monedas de apenas este año pueden ser diferentes a todo el dinero en circulación. Aparentemente, tendrían un error que ayudó a identificar. Él también es coleccionista e hizo un llamado para que todos se pusieran a revisar su dinero.

La moneda de Sally Ride

The Coin Channel reveló los detalles de una moneda que valdría mucho más que lo marca el metal @thecoinchannel

La pieza que abordó el también influencer tiene a la astronauta Sally Ride en su reverso y es precisamente aquí donde encontró el error, que consiste en dos líneas a cada lado de la cara de Ride. De acuerdo con Eric, éstas son en realidad el vestigio de una equivocación de poner la imagen de la cara de George Washington del lado de la cara que choca con el reverso. Incluso, este coleccionista lanzó una predicción: “Estamos a punto de ver a mucha gente haciendo 400 dólares en una moneda de 25 centavos”.

Venden una de las monedas valiosas

The Coin Channel reveló los detalles de una moneda que valdría mucho más que lo marca el metal @thecoinchannel

Para animar mucho más, el 2 de julio una de las monedas se vendió por 410 dólares en eBay, así que tal vez sea un buen momento para comprobar si se cuenta con alguna de ellas.

¿Qué hace que una moneda sea valiosa?

Quienes se dedican a coleccionar monedas, amantes de los detalles y de la precisión, son capaces de recocer las finas líneas en donde no las debería haber o incluso algunas que permanecen muy tenues. Comparan las ediciones y materiales y logran determinar si vale la pena o no añadir las piezas a sus colecciones. No obstante, para los más aficionados en el mundo de la numismática, hay algunas características básicas que hacen que una moneda relevante, como si es escasa o tiene errores de acuñación.

En caso de que se desee vender una pieza, hay diferentes formas de hacerlo y también de averiguar su valor. Una de ellas es buscar en eBay, pero concentrándose en el histórico de ventas, así como vendedores especializados como USA Coin Bank y Coinappraiser.

Las primeras y mejores opciones son las tiendas dedicadas a la numismática y subastas de monedas, porque tienen personal certificado que sabe cuál es el valor real. En cuanto a los peores lugares a los que se puede acudir, se encuentran las casas de empeño. Si bien son personas que saben de numismática y además son las más cercanas, no son la mejor opción porque regularmente ofrecen precios muy bajos por los artículos.

LA NACION