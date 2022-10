Qué hacer en tres días en Miami: de los outlets a la playa

escuchar

Miami es una de las ciudades de Estados Unidos que sin duda debes conocer, sobre todo si estás de paso por Florida. No solo es sede de turistas, sino que tiene mucho que ofrecer a todos los que no la han visitado e incluso a quienes suelen acudir con regularidad. Tiene actividades para todos los gustos y edades: desde planes familiares hasta días de fiesta. No obstante, esto también puede ser un punto en contra, porque son tantas que no podrías disfrutarlas todas en unas vacaciones, por eso intentamos enlistar algunas de las más importantes que puedes hacer en tres días.

1. Conocer Ocean Drive en Miami

Se trata de una de las calles más importantes de la ciudad, ya que no solo alberga los mejores comercios, sino que también conecta con las playas principales y algunos de los atractivos turísticos más bonitos. Está ubicada en Miami Beach, paralela a la costa de South Beach (otro clásico). No puedes ir a Miami sin visitar Ocean Drive.

Ocean Drive es de las zonas más buscadas en Miami JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hay discotecas, restaurantes y también algunas tiendas de lujo. Es de las mejores zonas en las que una persona se puede hospedar, aunque también de las más costosas. En cuanto a las playas, tiene las más atractivas. Esta calle conecta con las más bonitas y las que tienen más variedad de guías.

2. Bañarte en South Beach

Ya que estarás en Ocean Drive, puedes darte un paseo por South Beach, que no queda muy lejos. Este es uno de los barrios más conocidos, por su playa que tiene arena blanca y fina, un océano de azul turquesa con también muchos colores en su alrededor.

South Beach es la mejor playa de Miami Shutterstock

Esta playa es ideal para vacacionar en familia o hacer actividades nada relajantes, porque como es una de las favoritas también es bastante solicitada y concurrida.

3. Ir de compras a uno de los outlets más grandes del mundo

Viajar a Miami también es encontrar las mejores ofertas en sus outlets. Afortunadamente para los amantes de los descuentos, esta ciudad cuenta con muchos y están bastante bien equipados. Entre ellos, se encuentra Sawgrass Mills, considerado uno de los más grandes del mundo.

Este centro comercial tiene las tiendas minoristas más baratas: 360 para ser exactos. Se encuentra a unos 40 minutos del centro de Miami y tiene comodidades como cupones de descuento para todos sus clientes. El lugar es bastante grande como para recorrerlo en un día, pero se puede aprovechar el tiempo para encontrar artículos inigualables.

4. Visitar Villa Vizcaya

Por otro lado, se encuentra este enorme palacio situado junto a la bahía Biscayne. Para ir aquí tendrás que trasladarte a Miami-Dade. Villa Vizcaya fue la casa de invierno del dueño de la International Harvester Company, así que está llena de lujos y detalles que asombran a sus visitantes.

Esta es la bahía Biscayne Unsplash

Este recinto tan majestuoso dejó de ser un hogar y se volvió un atractivo turístico para todos los turistas, tiene una fachada de estilo renacentista y los interiores no se quedan atrás. Los tres pisos de dimensión son perfectos y albergan uno de los museos más famosos de Florida.

