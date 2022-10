Cuáles son los mejores outlets de Miami y dónde están

escuchar

A la hora de ir de compras, uno de los aspectos que las personas más toman en cuenta es el de la economía. Mientras que algunas veces se tiene la oportunidad de comprar artículos costosos, en otras también se prioriza acudir a las tiendas de rebajas u outlets. En Miami, esta tendencia se suele dar, ya que hay algunos bastante conocidos, incluido uno de los más grandes del mundo.

Los descuentos en el sur de Florida no faltan y este es un listado de los tres lugares más destacados para encontrarlos. A su vez, aquí se pueden adquirir productos de los diseñadores más reconocidos.

1. Outlet Sawgrass Mills

Este es uno de los outlets más grandes que existen, por lo que para ir de compras a Miami siempre se tiene que visitar el Sawgrass Mills. Está en Fort Lauderdale, a unos 40 minutos de distancia del centro de la ciudad. Tiene más de 360 tiendas, así que es casi imposible recorrerlas todas en un solo día.

Este outlet de Miami es muy grande, digno de recorrer en varios días @shopsawgrass/Instagram

Tiene comercios para todo tipo de gustos y edades, pero la recomendación para recorrer este lugar es hacerlo en varios días para poder visitar todos los establecimientos. Hay marcas desde American Eagle, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike y Forever 21, hasta Michael Kors y Prada. En cuanto a precios, la mayoría de los que lo han visitado coinciden en que son muy buenos comparados con otros lugares.

Para todos los amantes de la tecnología, también existe la posibilidad de obtener cupones de descuento a través de la página web del outlet. O bien, acudir al área de servicio al cliente en el propio Sawgrass Mills y comprar un libro de cupones para usarlos cuantas veces sea necesario.

2. Dolphin Mall

Hay otros que prefieren algo más pequeño, pero lujoso, y para eso está el Dolphin Mall. Está cerca del aeropuerto de la ciudad, por lo que todos los viajeros pueden echar un vistazo a la ropa u otros objetos antes de abordar. Incluso el propio shopping tiene un transporte que recoge a ciertos turistas de la terminal aeroportuaria para llevarlos de compras. En el centro de Miami existe un autobús público que lleva a sus pasajeros al outlet en 50 minutos.

Dolphin Mall, el outlet más famoso de Miami @dolphinmall/Instagram

Este sitio tiene 240 tiendas con bastantes ofertas, por lo que las posibilidades de encontrar lo que se busca son muchas. Además de ropa y calzado, tiene comercios de comida para que se pueda disfrutar del shopping sin hambre.

Es el outlet más popular de Florida, por lo que las personas deben ir bien preparadas a encontrarse con una gran multitud de gente en busca de las mejores ofertas.

3. Mall of the Americas

Hay otro sitio un poco más pequeño, pero ideal para los que buscan encontrar algo rápido. No es muy grande, pero los descuentos y ofertas no distinguen de espacios, así que el Mall of the Americas también suele albergar algunas de las más llamativas.

Tiene en sus inmediaciones algunos establecimientos como Burlington, Ross y Marshalls, algunos de los favoritos para comprar artículos a bajo costo. Se encuentra cerca del aeropuerto de Miami y hay rutas urbanas que llevan hacia allá.

LA NACION