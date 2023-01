Diversión, donaciones extraordinarias y panqueques: así es la vida junto a uno de los hombres más ricos del mundo

escuchar

Cuando se descubrió la relación entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en 2009, ambos aún estaban casados con sus exparejas. Con el tiempo dejaron que su vínculo fluyera, sin dar demasiadas explicaciones a la prensa. Ahora, por primera vez, la piloto de helicóptero y exconductora de televisión contó cómo es compartir el día a día con uno de los hombres más ricos del mundo.

Una amplia entrevista con Wall Street Journal Magazine fue la ventana a la intimidad de esta pareja. A pesar de las responsabilidades de cada uno, se dan el tiempo de vivir experiencias en la naturaleza y trabajar en iniciativas altruistas y acciones en pos del cambio climático. “Siempre he tenido una carrera muy separada de mi pareja, pero creo que ahora puedo trabajar y estar con él todo el tiempo... Nos encanta estar juntos y trabajar juntos. Volamos juntos. Hacemos ejercicio juntos. Estamos juntos todo el tiempo”, contó Sánchez en la charla.

El romance entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez floreció en los paseos en helicóptero que ella pilotaba; ahora comparten la vida @laurenwsanchez / Instagram

Bezos también se contagió de su pasión por los helicópteros. El magnate, que además de Amazon fundó la compañía Blue Origin, dedicada al transporte aeroespacial, sufrió un accidente en 2013, pero fue ella quien le ayudó a recuperar su confianza. Incluso está a punto de sacar su licencia de piloto, lo cual les permitirá sumar más horas de vuelo.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos forman una de las parejas más dedicadas a la filantropía en el mundo @laurenwsanchez / Instagram

Entre los pasajes más íntimos de la vida en pareja que Sánchez compartió con la publicación resaltaron algunos más cotidianos. Bezos le suele cocinar panqueques todos los domingos, pero no todo es perfecto. A pesar de que forjó todo un imperio corporativo, el magnate no logra aprender bien las cantidades. “Él saca el libro de cocina de Betty Crocker todo el tiempo”, bromeó su mujer.

La pareja es reconocida como una de las más altruistas del mundo. En una entrevista anterior, publicada por CNN a finales de 2022, el empresario reveló que le gustaría donar la mayor parte de su riqueza a la caridad. Al ser cuestionada sobre esto, su novia reconoció que ya lo sabía: “No me sorprendió en absoluto”, dijo. Incluso ahora analiza sus posibilidades: “En este momento, me estoy sumergiendo en la filantropía y las donaciones estratégicas”.

Recientemente, Sánchez anunció la creación de los premios “Courage & Civility”, un proyecto para reconocer a aquellos que tienen el valor de cambiar el mundo: “Queremos iluminar a las personas que hacen cosas realmente buenas y decirles: ‘Esto es lo que te llamará la atención. Esto es lo que marcará una diferencia realmente increíble’”. En este año, la cantante y empresaria Dolly Parton será distinguida con el galardón, que incluye un monto de US$100 millones para apoyar el trabajo de organizaciones benéficas.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos son conocidos como una de las parejas más filantrópicas del mundo @laurenwsanchez / Instagram

“Vivir con Jeff es como tener una master class a diario”

A lo largo de la entrevista, la presentadora compartió que la convivencia diaria con Jeff Bezos había sido hasta ahora como tener una clase magistral cada día. “Me ha enseñado mucho sobre habilidades de gestión”. También reveló uno de los mejores consejos del fundador de Amazon. “Tú eres la jefa. Habla en último turno. Deja hablar a los demás para que no se dejen influir por tu opinión”, le contó al periodista Derek Blasberg.

En las redes sociales, la también reportera solía publicar momentos de su vida de pareja, aunque desde hace un tiempo es más cautelosa. “Soy una persona muy abierta. Hablo mucho. Me gusta contar todos mis secretos. He tenido que aprender que no puedo hacer eso”, agregó.

LA NACION