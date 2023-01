Vive en Miami y se hizo millonario con tan solo jugar al raspadito

escuchar

¿Por qué no soy millonario? Es lo que muchas personas se preguntan en varios momentos de sus vidas, sobre todo cuando el trabajo se vuelve extenuante y las deudas incrementan. Pierre Hannah ya no tendrá que pensar en eso, dado que el hombre de Miami se convirtió en millonario de forma instantánea. Tras comprar un raspadito, su vida cambió para siempre.

El afortunado hombre de 41 años se hizo acreedor a un premio de un millón de dólares. Antes, había acudido a comprar un raspadito al supermercado Winn-Dixie, en Southwest 22nd Street. Como miles personas que hacen lo mismo, tenía la esperanza de tener suerte y de darle una nueva dirección a su vida. Su inversión fue en el juego “500X the cash”, por tan solo US$50.

Fue la página oficial de la Lotería de Florida la que informó del ganador y también dio más detalles. Pierre ya cobró su millón de dólares, pero tomó la decisión de recibirlo en un solo pago, por lo que se le entregó un cheque por la cantidad de US$ 820.000. Fue hace algunas semanas que acudió a la Oficina del Distrito de Miami de la Lotería, según los reportes.

Pierre Hannah fue uno de los afortunados ganadores del "500X the cash"

Pierre Hannah no fue el único afortunado en este raspadito. El minorista que le vendió el boleto ganador también logró US$2000. A pesar de la buena noticia, no se dieron más detalles sobre la identidad del hombre. Sin embargo, como el anuncio fue público, los usuarios de redes sociales lo llenaron de felicitaciones, en tanto que otros expresaron su molestia por no haber estado entre los afortunados.

De acuerdo con la Lotería de Florida, “500X the cash” tiene un premio mayor de US$25 millones: “Las probabilidades generales de ganar el juego son de una entre cuatro”. Esta modalidad de raspaditos es muy popular entre los amantes de los juegos de azar y representan el 77% de las ventas.

Para poder jugar “500X the cash”, el boleto cuesta US$50 dólares. En la página oficial de la lotería, detallan que, al obtener el símbolo “5X”, “10X” y así sucesivamente, se puede lograr hasta 500 veces el premio establecido. También hay remuneraciones menores que van desde los US$500.

Otros afortunados “nuevos” millonarios

Así como ocurrió con Pierre Hannah, hay otros casos de éxito en los registros. A principios de noviembre, se dio a conocer el de una afortunada mujer de 70 años. La suerte estuvo de su lado no solo en una, sino en dos ocasiones. En tan solo 24 horas, superó cualquier pronóstico y arrasó en los premios. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Lotería de Delaware, la protagonista de esta historia ganó 100.000 dólares con un boleto de lotería instantánea Ultimate Cash que había comprado por 20 dólares en una estación de nafta ubicada en Newark, ciudad de Nueva Jersey.

Como si no hubiese sido suficiente, tomó la decisión de celebrar su victoria adquiriendo tres boletos más de lotería y rompió todo pronóstico al obtener el premio mayor de 300.000 dólares, con lo que demostró que la suerte estaba de su lado.

