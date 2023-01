La estrella de cine con raíces latinas que acaba de romper un raro récord en Hollywood

escuchar

En la industria del cine, ganar un Oscar es considerado uno de los mayores logros. Sin embargo, existen ootros reconocimientos, más allá de los tradicionales galardones. En ese contexto, la actriz Zoe Saldana marcó la diferencia y se convirtió en la única actriz en romper un inusual récord.

El pasado fin de semana, la película que protagoniza, Avatar: El Camino del Agua, superó la barrera de los US$2000 millones en ventas de boletos a nivel mundial, según confirmó Variety. Ahora, la secuela es la sexta más exitosa de la historia, por detrás de Avatar (US$2900 millones), Avengers: EndGame (US$2790 millones), Titanic, Star Wars: El Despertar de la Fuerza (US$2066 millones) y Avengers: Infinity War (US$2048 millones).

Si bien reunir esa cantidad millonaria es ya un hito, sobre todo si se tiene en cuenta que todavía no hay una recuperación total de la industria ante la pandemia de Covid-19, hay una rara conciencia en esas producciones. La actriz con raíces latinas forma parte del elenco de cuatro de estos seis films, lo que la convierte en la única con esta característica taquillera. En Avatar, Saldaña interpreta a “Neytiri”, mientras que en Avengers vuelve a su personaje de “Gamora”, de Guardianes de la galaxia. Cameron, por su parte, también destaca como el único director responsable de tres de las seis películas más exitosas de todos los tiempos, un objetivo que cumplió tras el estreno de esta secuela.

Zoe Saldana interpreta a "Neytiri" y a "Gamora" en dos de las películas más exitosas de Hollywood

“Este es un gran logro y un ejemplo de una trayectoria profesional perfecta que refleja las sólidas elecciones de roles hechas por Saldana y su equipo. Si consideramos cuántas personas en todo el mundo han visto a la actriz en la pantalla, es realmente alucinante, dados los casi US$10 mil millones ganados por estas películas en conjunto y la huella de impresiones que esto representa”, destacó a Los Ángeles Times un analista sénior de medios de Comscore, la compañía que mide usualmente los datos de taquilla, Paul Dergarabedian.

Sobre esta noticia, la actriz reaccionó a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un reel con todos sus personajes destacados de esas películas ya históricas. Así expresó su agradecimiento a los fans y a todos los involucrados en los proyectos cinematográficos. “¡Guau! ¿Qué puedo decir hoy? Esto ha sido una montaña rusa de emociones. Gratitud por el reconocimiento, y la euforia absoluta que tengo de despertarme todas las mañanas e ir a hacer lo que amo. Nunca en un millón de años intenté hacer historia al estar en estas películas. Siempre he tenido la suerte de que me eligieran y me invitaran a unirme a estos increíbles e innovadores proyectos”, celebró.

Zoe Saldana celebró el reconocimiento histórico de sus taquilleras películas

¿Quién es Zoe Saldana?

La actriz y productora nació en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, cuando tenía 10 años se mudó junto a su familia a República Dominicana, donde practicó danza por siete años. Tras su regreso a EE.UU., inició su carrera en la interpretación con un pequeño papel en la aclamada serie La ley y el orden. Su debut en la pantalla grande llegó con El ritmo del éxito, en 2000.

A lo largo de su carrera, Saldana participó en otros proyectos, como Crossroads (2002), Adivina quién (2005), Piratas del Caribe (2003) Star Trek (2009) y más. Recientemente, se dio a conocer que la actriz estadounidense protagonizará la comedia musical Emilia Pérez, junto con la cantante y actriz Selena Gómez, quien actualmente disfruta de su éxito en la serie Only Murders in the Building. La película comenzará a filmarse en México y en Francia, en la primavera boreal, confirmó Variety.

