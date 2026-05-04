Dolly Parton cancela residencia en Las Vegas debido a cuidados médicos

La estrella del country Dolly Parton canceló nuevamente una serie de conciertos que tenía previstos en Las Vegas debido a preocupaciones con su salud

Parton, de 80 años, anunció este lunes en su Instagram que, aunque los tratamientos están funcionando, aún no está lista para subirse al escenario

"La buena noticia es que estoy respondiendo bien a las medicinas y los tratamientos, y estoy mejorando a diario", dijo la intérprete de "Jolene" en un video en su cuenta

La mala noticia, agregó, es que "me va a tomar un poquito de tiempo antes de que esté lista para el nivel de presentación en escena, porque algunos de los medicamentos y los tratamientos me dejan un poco aturdida"

"Y por supuesto no puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y demás en tacones, y saben que los voy a usar", agregó la leyenda del country estadounidense

"Sin mencionar todos estos pesados trajes con piedras, mi gran cabello y mi gran personalidad", bromeó

Parton dijo que sus sistemas inmunológico y digestivo "han tenido mucho trabajo durante los últimos tres años", pero que los médicos le han garantizado que todos sus males son tratables

La intérprete de "9 to 5" había cancelado en septiembre de 2025 la residencia por problemas de salud, con lo que una serie de conciertos fueron agendados para este año

El anuncio desató especulaciones y un comunicado de su hermana, al punto de que la cantante salió en octubre a declarar: "No estoy muerta aún"

Parton, quien enviudó hace un año, agradeció a los fans por su apoyo y dijo que continúa activa en algunos proyectos, como un museo y hotel que aspira a inaugurar a fines de este año en Nashville, Tennessee