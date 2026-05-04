Un incidente armado cerca de la zona de monumentos obligó un breve cierre de la Casa Blanca

WASHINGTON.- En un episodio que generó el despliegue de un operativo de seguridad en los alrededores de la Casa Blanca, en momentos en que Donald Trump encabezaba un evento, una persona fue baleada por agentes del Servicio Secreto cerca del monumento a Washington, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la calle 15 y la avenida Independence, en la zona del National Mall, cuando los agentes abrieron fuego en respuesta a un disparo, según informó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn.

El operativo en el National Mall tras el incidente de este lunes, cerca de la Casa Blanca. ANDREW LEYDEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese momento, el mandatario norteamericano celebraba un evento sobre pequeñas empresas, con varios periodistas presentes en un salón de la Casa Blanca. El Servicio Secreto publicó mensajes en sus redes sociales en los que llamó a evitar la zona.

“El personal del Servicio Secreto de Estados Unidos está presente en la escena de un tiroteo con intervención de un oficial en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington. Una persona fue baleada por las fuerzas del orden; su condición es actualmente desconocida. Por favor, evite el área mientras los equipos de emergencia responden", señaló la agencia en X.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Las autoridades informaron que la Casa Blanca fue momentáneamente cerrada a raíz del episodio, mientras se avanzaba en la investigaban para determinar quién era el agresor.

Al momento del incidente, personal del Servicio Secreto llevó a los periodistas que estaban en los jardines en los que están habilitados a circular hacia la sala de prensa, según quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Trump pudo continuar su evento sin interrupciones.

La reacción de los periodistas ante el incidente en el National Mall. Captura

El episodio se produjo nueve días después de que Trump y altos funcionarios de su administración, como el vicepresidente JD Vance, fueran evacuados abruptamente de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca luego de que un hombre armado intentara irrumpir en el salón de un hotel de Washington donde se desarrollaba el evento.

En tanto, el vocero del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Distrito de Columbia, Vito Maggiolo, informó que las unidades de emergencia trasladaron a un hombre a un hospital por lesiones menores.