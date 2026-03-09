Dominicana y Venezuela avanzan en Clásico y Colombia firma primer triunfo

Con un Grand Slam inédito de Fernando Tatis Jr., la República Dominicana aplastó este lunes 10 a 1 a Israel en Miami en el Clásico Mundial de béisbol, un triunfo que le otorgó la clasificación a cuartos de final al conjunto caribeño y a Venezuela.

Esta nueva paliza dominicana abrió la acción en las sedes americanas, en las que Colombia se despidió del torneo logrando su primera victoria, con Panamá como víctima por un ajustado 4 a 3.

El triunfo dominicano, plantel que quiere desafiar a los favoritos Japón y Estados Unidos, lo aupó al liderato del Grupo D con un pleno de tres victorias.

Su victoria también impidió que Israel (1-2) alcanzara a Venezuela (2-0), segunda de la llave y también clasificada.

La Vinotinto enfrentaba el lunes a Nicaragua (0-3). Países Bajos (1-2) completa este grupo.

Los quisqueyanos dejaron planchado el triunfo frente a Israel desde la segunda entrada, que comenzó con una carrera de Manny Machado después de que Geraldo Perdomo firmara base por bolas.

Con las bases copadas llegó el Grand Slam de Tatis Jr., el primero en las dos décadas de historia dominicana en el Clásico.

La figura de los Padres de San Diego conectó un bombazo de 122 metros que permitió las anotaciones de Perdomo, Carlos Santana y Oneil Cruz.

El propio Cruz, jardinero de los Piratas de Pittsburgh, dio otra muestra de la potencia de fuego dominicana con un jonrón en el cuarto inning en el loanDepot park.

Su compañero de equipo Spencer Horwitz le devolvió el golpe con otro cuadrangular para Israel en la misma entrada, pero un sencillo de Tatis Jr. en la séptima remolcó otra vez a Perdomo y Cruz poniendo a los dominicanos a siete carreras de distancia.

Tatis Jr. llevó así su cuenta final a dos hits, un jonrón y seis carreras impulsadas.

- Primer triunfo colombiano -

Un día después de quedar matemáticamente eliminada, Colombia salvó el honor despidiéndose del Clásico con un triunfo 4 a 3 frente a Panamá.

La novena centroamericana quedó también eliminada con esta derrota en San Juan (Puerto Rico).

Panameños y colombianos cierran el Grupo A con un registro de 1-3.

La llave está liderada por Puerto Rico (2-0) y Cuba (2-0), que se enfrentaban más tarde el lunes, mientras Canadá (1-1) sueña con dar la sorpresa y arrebatarles un boleto a los cuartos de final.

El lunes, Colombia dejó finalmente su huella en el torneo en un juego que llegó sin carreras a la sexta entrada, en una nublada pero calurosa tarde en el estadio Hiram Bithorn.

Michael Arroyo comenzó el avance cafetero logrando base por bolas, avanzó a tercera con un sencillo de Harold Ramírez y aprovechó un elevado de sacrificio de Jordan Díaz para pasar por la caja registradora.

El asedio colombiano siguió con un sencillo de Reynaldo Rodríguez que remolcó las carreras de Ramírez y Donovan Solano.

Panamá trató de parar la sangría retirando de la lomita a Miguel Gómez, pero el relevista Kenny Hernández cedió otro sencillo de Daniel Vellojin para la cuarta carrera colombiana, obra de Rodríguez.

Los canaleros respondieron en la parte baja del sexto inning con un jonrón de su figura José Caballero, campocorto de los Yankees de Nueva York.

Pugnando por mantenerse con vida, Panamá se acercó aún más con dos carreras en la octava entrada, anotadas por Caballero y José Ramos, de los Mets de Nueva York.

En el noveno inning, Caballero tuvo el turno final al bate frente al relevista Pedro García y quemó el último cartucho con un elevado al jardín derecho.

- Brasil se va en blanco -

En Houston, Brasil fue apabullado por 8 a 1 por Gran Bretaña en un duelo de equipos que ya jugaban eliminados.

Jazz Chisholm Jr., la estrella del plantel, Ian Lewis Jr., Matt Koperniak y Harry Ford conectaron los batazos principales de una victoria que garantizó la presencia británica en la siguiente edición del Clásico.

Brasil, en cambio, terminó su participación sin conseguir su anhelada primera victoria en este certamen.

Al terminar en el último lugar del Grupo B, con un registro de 0-4, Brasil tendrá que afrontar las rondas clasificatorias de la siguiente edición.

México y Estados Unidos, ambos con 2-0, protagonizaban en la noche el choque estelar de esta llave en busca de garantizar también su clasificación a cuartos.

En el Grupo C, que se disputa en Tokio, Corea del Sur avanzó a las eliminatorias con un triunfo 7 a 2 ante Australia, que le deja en segundo lugar tras la poderosa Japón.