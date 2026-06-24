Liberty Head Double Eagle: la moneda de 1901 que vale más de US$300.000 solo si tiene estas características

Una antigua moneda de oro de Estados Unidos alcanzó una de las cotizaciones más altas registradas para su año de emisión. Se trata de un ejemplar de Liberty Head Double Eagle de 1901 que, gracias a su estado de conservación y a su condición de moneda de prueba (proof), se vendió por cientos de miles de dólares en una subasta.

La moneda Liberty Head de 1901 que alcanzó los US$324 mil

Según los registros del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), una Liberty Head de US$20 de 1901 en versión “proof” y con calificación PR66 Deep Cameo fue vendida por US$324 mil.

En 1901 se produjeron más de 1,7 millones de ejemplares destinados a circulación PCGS

La operación se realizó en agosto de 2023 durante una subasta de Heritage Auctions dedicada a la colección Harry W. Bass Jr. Core Collection. La moneda también tenía la aprobación de la Corporación de Aceptación Certificada (CAC, por sus siglas en inglés), la entidad que revisa la calidad de ejemplares previamente certificados.

La categoría PR66 Deep Cameo identifica piezas de prueba con un nivel de preservación destacado y un fuerte contraste entre los relieves del diseño y el fondo.

Cómo identificar una moneda Liberty Head de US$20 de 1901

La moneda pertenece a la serie Liberty Head Double Eagle y la diseñó James B. Longacre, grabador jefe de la Casa de la Moneda de EE.UU. Según el sitio especializado SilverTowne, estos son algunos de los rasgos que permiten reconocerla:

En el anverso aparece el busto de la Libertad con una corona que lleva la inscripción “Liberty”.

Alrededor del retrato hay estrellas que representan a los estados de la Unión.

En el reverso figura un águila heráldica con escudo.

El ave sostiene una rama de olivo y un conjunto de flechas, símbolos asociados con la paz y la fortaleza.

La denominación corresponde a 20 dólares en oro.

Solo las versiones “proof” certificadas de esta moneda son las que alcanzan a valer miles de dólares.

Estas piezas estaban compuestas por oro de 90% de pureza. Los ejemplares mejor preservados mantienen visibles los detalles más finos del diseño, tanto en el retrato de la Libertad como en las plumas del águila.

Una emisión que superó los 1,7 millones de unidades

Según la empresa especializada en la comercialización de metales preciosos, JM Bullion, durante 1901 se acuñaron aproximadamente 1,7 millones de Liberty Head Double Eagle de US$20. La firma especializada señala que muchas de estas piezas desaparecieron con el paso de los años porque las fundieron. Es este detalle el que hace que los ejemplares que permanecen en el mercado sean atractivos para los coleccionistas.

El diseño incluye el retrato de la Libertad y un águila heráldica en el reverso PCGS

Otra Liberty Head Double Eagle que también superó los US$100 mil

Además de esta Liberty Head Double Eagle de 1901 , otra emisión de la misma serie registró una cotización destacada en el mercado numismático. Se trata de la moneda acuñada en 1906 por la Casa de la Moneda de San Francisco, identificada por la marca de ceca “S”.

Según NGC, ese año se produjeron 2.065.750 ejemplares. Sin embargo, las piezas bien conservadas son escasas. De acuerdo con registros de Stacks Bowers, un ejemplar clasificado como MS66 fue vendido por US$111.625.