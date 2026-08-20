Donald Trump anunció el inicio de una “guerra económica” contra Irán y amenazó a los países que intenten ayudarlo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el inicio de una “guerra económica” de escala “inédita” contra Irán y amenazó con consecuencias “tremendas” a cualquier país que ayude o haga negocios con la República Islámica. El mandatario definió a la operación como la “más aplastante jamás emprendida contra ningún país” y afirmó que consistirá en un aislamiento “sin precedentes”.

“También anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez tremendas consecuencias económicas”, expresó en un posteo en Truth Social.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre qué tipos de castigos enfrentarían los países. Tampoco nombró a ningún país en específico en su declaración en redes sociales.

Trump advirtió represalias para los países que ayuden a Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Las declaraciones del mandatario republicano suponen una intensificación de la presión de Washington sobre Teherán, cuando la guerra se acerca a su sexto mes sin que se vislumbre una salida diplomática o militar del conflicto.

Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

Asimismo, sus comentarios ocurren casi una semana después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos impondría un aislamiento económico al país sin precedentes. “Será una combinación de aislamiento económico como el mundo nunca ha visto”, declaró el jueves pasado a la cadena de televisión conservadora Newsmax.

La reunión con Kim Jong Un

Este miércoles, Trump afirmó que antes de fin de año mantendrá un encuentro con el líder de Corea del Norte. En caso de concretarse, sería la primera reunión desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca.

El último encuentro entre ambos fue durante la primera presidencia de Trump BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Sí, me reuniré con él”, respondió Trump ante una consulta sobre si planeaba congregarse con Kim a finales de 2026 mientras mostraba a algunos periodistas las obras en curso en la Casa Blanca.

El Wall Street Journal informó que la cita podría tener lugar cuando el mandatario viaje a China para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

Trump defendió sus planes de reunirse con Kim mientras EE.UU. libra una guerra con Irán que ha justificado con el argumento de impedir que Teherán se dote de una bomba atómica.

También dijo que Corea del Norte posee 57 armas nucleares “muy potentes”, una referencia poco frecuente e inusualmente específica por parte de un presidente estadounidense sobre el arsenal atómico norcoreano. “Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese (...) Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido. Pero las consiguió. Me entiendo muy bien con él. No puedo permitir que Irán tenga un arma nuclear. Y conozco muy bien a Kim Jong Un, y él va a estar bien”, sostuvo.

Con información de AFP.