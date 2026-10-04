Es oficial: Uscis confirma extensión de EAD a ciertos inmigrantes con TPS hasta el 19 de octubre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar avisos individuales a determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Sudán y Ucrania. Las comunicaciones se distribuyen por correo postal y, para quienes tienen una cuenta activa, mediante myUscis.

Qué deben revisar los beneficiarios del TPS de Sudán

Las notificaciones están destinadas a sudaneses que continúan con el cumplimiento de los requisitos del TPS y que cuentan con Documentos de Autorización de Empleo ( EAD , por sus siglas en inglés) correspondientes a las categorías A12 o C19 .

, por sus siglas en inglés) . En los casos contemplados, la agencia extiende la validez de los permisos hasta el 19 de octubre.

El Uscis envía notificaciones electrónicas y físicas a los beneficiarios elegibles para extender automáticamente la validez de sus EAD hasta el 19 de octubre Fotomontaje realizado con IA

La extensión permite utilizar una tarjeta EAD vencida o próxima a vencer junto con el aviso emitido por el Uscis para demostrar la identidad y la autorización para trabajar. Los empleadores, por su parte, deben registrar la fecha extendida en el formulario I-9 y en E-Verify cuando corresponda.

En el grupo de documentos comprendidos por la extensión se incluyen aquellos con fechas impresas de vencimiento correspondientes al:

19 de abril de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

2 de abril de 2019

2 de noviembre de 2018

2 de noviembre de 2017

Una instrucción adicional del Uscis contempla a quienes solicitaron un EAD A12 o C19 durante alguno de los últimos períodos de reinscripción, que siguen como elegibles para el TPS y poseen una tarjeta cuya fecha de vencimiento se encuentra desde el 22 de julio de 2026 y antes del 19 de octubre.

Al completar o actualizar la verificación en E-Verify, se debe registrar la fecha de expiración "Oct. 19, 2026" Imagen creada con IA

Requisitos para los beneficiarios del TPS de Ucrania

Los beneficiarios ucranianos también están incluidos en las instrucciones de extensión. El aviso del 14 de agosto contempló a quienes mantienen su elegibilidad, tienen pendiente una solicitud de renovación de EAD basada en el TPS y poseen una tarjeta con fecha de vencimiento del 19 de abril de 2025 o del 19 de octubre de 2023.

Posteriormente, la actualización del 3 de septiembre amplió las instrucciones para determinadas personas que presentaron solicitudes durante períodos anteriores de reinscripción. Deben continuar elegibles y tener un EAD A12 o C19 cuya fecha de expiración sea anterior al 19 de octubre.

En este segundo grupo se encuentran las tarjetas con fechas de vencimiento desde el 20 de abril de 2026 y anteriores al 19 de octubre. La notificación individual del Uscis es el documento que debe acompañar al EAD para acreditar la extensión.

Cómo registrar la extensión en el formulario I-9 y E-Verify

Para acreditar la autorización laboral, el trabajador puede presentar su EAD correspondiente junto con la notificación del Uscis. Ambos documentos pueden utilizarse como evidencia bajo la Lista A hasta el 19 de octubre, cuando el caso reúna los requisitos establecidos.

El empleador debe consignar “Oct. 19, 2026” como fecha de vencimiento en las secciones correspondientes del formulario I-9 y agregar una explicación en el apartado de información adicional. También puede conservar junto al formulario una copia del aviso del Uscis y de la página correspondiente a la alerta de extensión.

En E-Verify, la fecha que debe registrarse para estos casos también es “Oct. 19, 2026”. Los beneficiarios deben conservar sus notificaciones y revisar sus cuentas de myUscis, además de consultar periódicamente las comunicaciones de la agencia ante posibles actualizaciones.

Los beneficios de E-Verify en Estados Unidos, según el Uscis

Qué ocurre con el TPS después del 19 de octubre

La fecha establecida marca el final de la designación del TPS para Sudán y Ucrania, según la información del organismo migratorio. Con esa cancelación también terminan las extensiones de los EAD concedidas bajo estas disposiciones.

Las personas afectadas pueden evaluar otras alternativas migratorias antes de esa fecha si reúnen los requisitos correspondientes. Entre las posibilidades se encuentran determinadas vías hacia la residencia permanente, solicitudes de asilo u otras categorías migratorias disponibles según las circunstancias individuales.

El Uscis también recomienda utilizar únicamente asistencia de abogados habilitados o representantes acreditados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) al analizar opciones migratorias. La agencia advierte sobre personas que ofrecen soluciones sin contar con autorización para brindar ese tipo de asesoramiento.