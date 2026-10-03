La defensa de California contra el fenómeno de “El Niño” que busca salvar de las inundaciones a millones de personas

California aplica distintas medidas de protección en zonas de su costa ante el fuerte oleaje asociado con el fenómeno de El Niño, con intervenciones destinadas a reducir el impacto de la erosión y las inundaciones sobre viviendas e infraestructura. Estas acciones incluyen la colocación de grandes rocas y muros costeros, además de proyectos para reponer arena en las playas.

¿Qué zonas de California están bajo mayor riesgo de inundación?

De acuerdo con Los Angeles Times, los propietarios de viviendas de Beach Road, en Dana Point, aceleraron la instalación de estructuras para proteger sus propiedades del fuerte oleaje y la erosión. Las casas forman parte del Capistrano Bay Community Services District, una franja residencial especialmente expuesta al avance del mar.

Las 201 parcelas de Beach Road, en Dana Point, están ubicadas en una zona con alto riesgo de inundación parks.oc.gov

Por su parte, la Comisión Costera de California aprobó 24 permisos de emergencia durante septiembre, en su mayoría destinados a colocar nuevos revestimientos de rocas frente a unas dos docenas de viviendas.

Sin embargo, la magnitud del riesgo no se limita a esas propiedades: las 201 parcelas de Beach Road se encuentran en una zona con alto riesgo de inundación, de acuerdo con un mapa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) citado por la comisión.

El organismo estatal también señaló que algunas de las estructuras afectadas estaban protegidas por antiguos muros de madera construidos sin permiso, que no estaban preparados para resistir las condiciones de fuerte oleaje y erosión registradas en la zona.

A este escenario se suma la escasez de arena en Capistrano Beach. Jonathan Warrick, geólogo investigador del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), explicó a Los Angeles Times que las playas de ese sector son estrechas desde hace años. Según el especialista, si no aumenta el aporte de sedimentos, la costa continuará vulnerable frente a tormentas y episodios de fuerte oleaje similares.

Las barreras costeras y el riesgo para las playas

La instalación de estructuras rígidas forma parte de una práctica conocida como endurecimiento de la costa, que establece barreras entre el océano y las propiedades o instalaciones ubicadas sobre el litoral. Warrick describió este tipo de intervención como “una especie de arma de doble filo” porque puede aportar beneficios a corto plazo, pero los estudios muestran posibles efectos negativos posteriores tanto en el lugar donde se realiza como en sectores inmediatamente adyacentes.

El problema surge porque una costa arenosa puede desplazarse hacia el interior a medida que avanza el nivel del mar. Una barrera fija limita ese movimiento y deja la playa comprimida entre el océano y la estructura.

Chad Nelsen, director ejecutivo de Surfrider Foundation, resumió esa tensión al señalar que estas obras pueden preservar temporalmente casas e infraestructura pública, aunque terminan perjudicando la costa arenosa. “Estamos haciendo un intercambio entre proteger la propiedad y la infraestructura por la playa pública”, afirmó.

La Comisión Costera aprobó 24 permisos de emergencia en septiembre para proteger viviendas con nuevos revestimientos de rocas parks.oc.gov

Las medidas también alcanzan a una línea ferroviaria de California

El problema no se limita a las zonas residenciales. Una línea ferroviaria que recorre la costa entre los condados de Orange y San Diego forma parte de una ruta por la que circulan US$1000 millones en carga cada año.

Desde 2021, ese corredor afrontó movimientos de acantilados, deslizamientos, mareas altas, tormentas y fuertes oleajes. Estos episodios acumularon interrupciones del servicio equivalentes a casi un año.

En 2025 se completó una obra con grandes rocas entre las vías y el océano. Sin embargo, durante septiembre volvió a observarse sedimento junto a los rieles que caía hacia el mar.

La Autoridad de Transporte del Condado de Orange trabaja en soluciones para resguardar el trazado durante las próximas tres décadas, mientras otro esfuerzo encabezado por el estado analiza opciones para un plazo mayor. Para las obras ferroviarias prioritarias se aseguraron más de US$300 millones en fondos estatales, federales y locales.

Katrina Foley, supervisora del condado de Orange e integrante de la autoridad, reconoció que recurrir a piedras no representa una alternativa ideal y señaló que contribuye a la pérdida de arena. Sin embargo, sostuvo que ante una emergencia resulta necesario preservar las vías.

La reposición de arena como alternativa frente al avance del mar

La incorporación de sedimentos aparece entre las opciones para sectores afectados. Tras declarar una emergencia local en septiembre, funcionarios del condado de Orange impulsaron el traslado de 200 mil yardas cúbicas (aproximadamente 153 mil metros cúbicos) desde la desembocadura del río Santa Ana hasta Newport Beach, donde quedaron expuestas estructuras históricas consideradas peligrosas.

En Beach Road, la Comisión Costera planteó otras posibilidades para reducir los daños a mediano y largo plazo: una berma de adoquines, la elevación de las casas y la incorporación de arena.

¿Qué ocurrió con las medidas aplicadas en Long Beach?

Algunas intervenciones de emergencia ya mostraron sus limitaciones. En Long Beach, trabajadores municipales levantaron bermas de arena para contener el agua antes de que alcanzara las viviendas. Sin embargo, grandes olas superaron esas estructuras y atravesaron un muro costero durante septiembre, con daños en varias casas de la península.

La ubicación presenta una dificultad particular. Gran parte de Long Beach se encuentra resguardada por un rompeolas construido en la década de 1940, pero su configuración hace que las olas lleguen principalmente desde el sur y empujen la arena hacia el oeste.

Existen además alternativas basadas en la naturaleza, como trasladar determinadas instalaciones hacia el interior, colocar piedras en desembocaduras de ríos y plantar dunas para retener arena. Según los registros, una intervención de este tipo se realizó en Surfers Point, en Ventura.