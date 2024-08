Donald Trump reaccionó a la detención del hombre que lo habría amenazado de muerte en Arizona: “Es peligroso”

El candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, se pronunció en las últimas horas sobre la detención de Ronald Lee Syvrud, un hombre de 66 años que fue acusado de amenazarlo de muerte. La captura se produjo después de una intensa búsqueda en Arizona, durante la cual sospechoso fue arrestado sin incidentes, según confirmó la oficina del alguacil del condado de Cochise.

Todo ocurrió justo cuando Trump se encontraba en ese estado como parte del circuito de su campaña presidencial, concretamente en un evento cerca de la frontera con México.

Trump volvió a ser víctima de amenazas en su contra Rick Scuteri - FR157181 AP

Syvrud, originario de Benson, había publicado en redes sociales amenazas dirigidas específicamente hacia el expresidente durante dos días consecutivos. Estas declaraciones generaron preocupación tanto en las fuerzas de seguridad como en el equipo del líder del Grand Old Party, que permaneció en constante comunicación con las autoridades locales.

En ese contexto, el empresario fue consultado sobre si este tipo de amenazas lo hacía reconsiderar su manera de llevar a cabo los mitines y discursos, especialmente tras el atentado que vivió en Pensilvania. “He escuchado sobre eso [la amenaza de muerte], pero tengo que hacer mi trabajo. Es peligroso, pero es mi trabajo”, expresó en diálogo con Fox News.

Trump se encontraba en ese estado como parte del circuito de su campaña presidencial Carolyn Kaster - AP

Los antecedentes del hombre acusado de amenazar de muerte a Donald Trump

Syvrud no era un desconocido para la ley. Antes de ser detenido, ya enfrentaba órdenes de arresto pendientes en Wisconsin por cargos de conducción bajo la influencia de alcohol y por no comparecer en relación con esas mismas acusaciones. Además, tenía órdenes de captura en Arizona por un incidente de atropello y fuga y por no haberse registrado como delincuente sexual, un delito grave en el estado. Este historial, sumado a las recientes amenazas, intensificó la búsqueda de Syvrud hasta que fue localizado y arrestado.

La visita de Donald Trump a Arizona y la seguridad en la frontera

El evento de Trump en Arizona fue parte de una serie de visitas a estados clave, bajo el lema “Make America Safe Again” (Hagamos a América segura nuevamente, en español). Durante su estancia en el límite fronterizo, destacó la importancia de la seguridad nacional, un tema que ha sido central en su campaña. Mientras tanto, su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, preparaba su discurso en la Convención Nacional Demócrata.

En tanto, el exmandatario continúa su recorrido por varios estados, incluidos Pensilvania, Michigan y Carolina del Norte, con paradas adicionales previstas en las ciudades de Las Vegas y Phoenix.

el representante republicano ya fue víctima de un intento de magnicidio durante un mitín llevado a cabo el 18 de julio de este año en Butler, Pensilvania Gene J. Puskar - AP

El incidente con Syvrud pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los líderes políticos en Estados Unidos. Las amenazas y la violencia no son nuevas en la arena política y cada vez se vuelven más visibles, especialmente con la influencia de las redes sociales.

A pesar de estos desafíos, Trump ha mostrado una firmeza constante al asegurar que seguirá adelante con sus planes, independientemente de los peligros que puedan surgir. Incluso luego del intento de magnicidio durante un mitín llevado a cabo el 18 de julio de este año en Butler, Pensilvania.

