Doncic, Jokic, Wemby, SGA... la NBA conoce a sus "titulares" para el Juego de las Estrellas

La NBA dio a conocer este lunes a los 10 principales jugadores del Juego de las Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles, con el estreno de un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los aficionados (50%), los jugadores (25%) y un panel de medios (25%) votaron por los "titulares": 5 jugadores de la Conferencia Oeste y 5 de la Conferencia Este, sin importar su posición.

Los 10 seleccionados serán acompañados, como es usual, por 14 jugadores "suplentes" elegidos luego por los entrenadores para la tradicional velada de gala de la prestigiosa liga norteamericana de baloncesto.

La Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, escogido en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.

A Wemby, que finalmente se perdió la pasada cita por lesión, lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder, y el triple MVP serbio, Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

El esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, y el estadounidense Stephen Curry, de Golden State Warriors, completan el quinteto más votado de la Oeste.

En el Este, en tanto, los "titulares" son Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.

Para esta edición, el rótulo de "titulares" y "suplentes" será apenas honorífico debido a que el Juego de las Estrellas implementará un nuevo formato de competición que pretende, una vez más, dinamizar una velada tradicionalmente soporífera.

En línea con la internacionalización de su campeonato, la NBA ha decidido enfrentar a Estados Unidos contra el mundo, con un minitorneo de 3 equipos de mínimo 8 deportistas, 2 con quintetos locales y 1 compuesto por extranjeros.

Si al término del proceso de selección no hay suficientes internacionales o estadounidenses, el comisionado de la NBA, Adam Silver, invitará a jugadores adicionales.

Habrá una fase de grupos seguida de una final entre los 2 mejores conjuntos. Cada partido tendrá 12 minutos de duración.

De esta manera, los aficionados podrán presenciar la entrada en acción de un auténtico Dream Team, con Wembanyama, Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic y Antetokounmpo compartiendo filas.

El All-Star Game tendrá lugar en Intuit Dome, la arena ultramoderna de los Clippers en Los Ángeles.