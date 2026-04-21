Trader Joe’s pagará US$102 a clientes con tarjeta: cómo reclamar el cheque antes del 9 de junio

La cadena de tiendas Trader Joe’s entregará cheques a clientes en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo judicial por US$7,4 millones en una demanda colectiva que lo acusó de violar la Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA, por sus siglas en inglés). Algunos consumidores podrían recibir alrededor de US$102,45 si presentan su reclamo dentro del plazo fijado.

Quiénes pueden cobrar el pago de Trader Joe’s

Según el sitio web oficial, pueden reclamar quienes hayan pagado con tarjeta de crédito o débito en una tienda de Trader Joe’s entre el 5 de marzo y el 19 de julio de 2019.

Los potenciales beneficiarios pueden ser notificados por correo electrónico o postal Tripadvisor

Para recibir el dinero, los consumidores deben enviar el Formulario de Reclamación del Acuerdo (Settlement Claim Form) antes del 9 de junio de 2026.

El monto final dependerá de la cantidad de reclamos presentados y aprobados. Sin embargo, el aviso del acuerdo estima un pago de US$102,45 por usuario.

Algunos clientes podrían recibir un correo electrónico en el que se les notifica que su nombre estuvo entre el de las personas potencialmente afectadas y puede presentar un reclamo.

Pueden cobrar quienes pagaron con tarjeta entre marzo y julio de 2019 y recibieron tickets con más dígitos de los permitidos Freepik

Cómo se reclama el pago de US$102 de Trader Joe’s

Existen tres formas de enviar este documento:

Por correo postal , si el cliente tiene un número de Class ID, a Keim v. Trader Joe’s Settlement Administrator, P.O. Box 301134, Los Angeles, CA 90030-1134

, si el cliente tiene un número de Class ID, a Keim v. Trader Joe’s Settlement Administrator, P.O. Box 301134, Los Angeles, CA 90030-1134 A través del sitio web del acuerdo

del acuerdo Por teléfono al 1-888-444-7415

Una vez aprobado el acuerdo, Trader Joe’s tendrá 10 días hábiles para efectuar los pagos. Luego, los cheques emitidos podrán cobrarse dentro de un plazo de 180 días desde la fecha indicada.

La demanda contra Trader Joe’s fue por los datos mostrados en los recibos

La acción judicial quedó radicada en el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Los Ángeles, Distrito Central. Allí, Brian Keim demandó a Trader Joe’s en representación propia y de otras personas en una situación similar.

Según la demanda presentada el 7 de diciembre de 2020, Keim realizó una compra el 9 de julio de 2019 en una tienda ubicada en 2560 PGA Blvd., Palm Beach Gardens, Florida 33410.

Después de pagar con su tarjeta de débito, recibió un comprobante impreso con los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de su número de cuenta.

El texto judicial afirma que esa práctica violó la FACTA, que prohíbe imprimir más de los últimos cinco dígitos del número de una tarjeta en un recibo entregado al titular al momento de la operación.

Según la presentación judicial, la impresión de los diez dígitos, que también sufrieron otros clientes, expuso a los usuarios a un riesgo material de robo de identidad y fraude. También permitió que esa información pudiera ser vista por empleados u otras personas.

La postura de Trader Joe’s frente a la acusación

En respuesta a la demanda, Trader Joe’s indicó a NBC que no todas las tiendas emitían recibos con esos datos.

También sostuvo que, en los locales donde ocurrió, solo una pequeña cantidad de transacciones estuvo involucrada. La compañía acordó el pago para evitar los costos y riesgos del litigio.