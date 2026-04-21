¿Irá Neymar al Mundial 2026? El debate que toma fuerza y el guiño de Ancelotti en Brasil

A menos de dos meses del comienzo del Mundial 2026, los entrenadores de las 48 selecciones participantes se preparan para entregar la lista definitiva de convocados. En Brasil, Carlo Ancelotti enfrenta un pedido de los hinchas y hasta del presidente, Lula da Silva: la presencia de Neymar en la Copa del Mundo. Las próximas semanas definirán su futuro.

Por qué Neymar quedó fuera de la última convocatoria de Brasil y qué dijo Carlo Ancelotti

La polémica se produjo a partir de la ausencia del jugador de Santos en la última convocatoria para la fecha FIFA. En marzo, la Verdeamarela disputó amistosos ante Francia y Croacia.

Ancelotti no convocó a Neymar para los últimos amistosos de Brasil Captura

Aunque estaba en una lista previa, Neymar finalmente no formó parte de la nómina de futbolistas que participaron. En conferencia de prensa, Ancelotti dijo que era por una cuestión física.

"Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente“, indicó el entrenador italiano y también señaló que el exjugador del Barcelona ”no está al 100% de su potencial".

A pesar de esa definición, Ancelotti dejó en claro que el cuerpo técnico mantendría el seguimiento de Neymar. En ese sentido, aclaró que si el futbolista alcanza su mejor condición física, no dudaría en llamarlo.

Neymar puede llegar al Mundial 2026 si está al 100% físicamente, según Ancelotti NELSON ALMEIDA - AFP

Mientras tanto, la posibilidad de su ausencia generó debate entre los fanáticos brasileños, quienes esperan que el jugador de Santos esté presente con la selección en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Qué dijo Carlo Ancelotti sobre el estado físico de Neymar y sus chances de jugar

En línea con sus declaraciones antes de la convocatoria, el exentrenador del Real Madrid manifestó que su equipo sigue de cerca el rendimiento del delantero. El nuevo análisis del italiano ocurrió el último sábado durante una entrevista con L’Equipe.

"Todavía tiene dos meses para demostrar que tiene las condiciones para disputar el próximo Mundial", sostuvo Ancelotti y agregó que el futbolista “está siendo evaluado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y por mí”.

En esa misma línea, valoró las condiciones del jugador: “Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial“.

Neymar se enteró que no está convocado para la selección de Brasil

Además de volver a remarcar que prioriza a los futbolistas que estén al 100%, Ancelotti también indicó que Ney se encuentra en la senda correcta: “Tras su lesión de rodilla, Neymar ha vuelto bien, está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su condición. Está en el buen camino“.

Qué opinó Lula da Silva sobre Neymar y su posible regreso a la selección de Brasil

Según AFP, el presidente de Brasil comentó recientemente en una entrevista que tuvo una conversación con el entrenador italiano. Allí, surgió el tema de Neymar.

Fue Ancelotti quien le consultó al mandatario sobre su opinión. Lula respondió que “si estuviese físicamente preparado, tiene fútbol”.

“Si él quiere, tiene que ser profesional. Él puede verse en el espejo de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, y debería ir a la selección nacional porque es joven todavía. Pero no puede querer ir por su nombre, tiene que querer ir por su fútbol”, resumió el presidente brasileño.