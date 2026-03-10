Doncic multado con 50.000 US$ por gesto "poco profesional"

El astro esloveno Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, fue multado con US$50.000 por un gesto "inapropiado y poco profesional" hacia un árbitro el domingo, durante la victoria sobre los New York Knicks, informó la NBA el martes.

Doncic consideró que al alero rival Mohamed Diawara se le debió marcar una falta ofensiva por carga en el tercer cuarto. En cambio, a Doncic, que fue derribado al suelo en la jugada, se le marcó falta por bloqueo.

Tendido de espaldas en el suelo, miró al árbitro más cercano y se frotó los dedos, aparentemente insinuando que el colegiado había sido sobornado.

La estrella eslovena ha tenido numerosos encontronazos con los árbitros esta temporada. Hasta el martes acumulaba 15 faltas técnicas, a una de una suspensión automática de un partido.

Con 18 partidos por jugar para el final de la temporada regular, los Lakers ocupan el quinto puesto de la Conferencia Oeste, con récord de 39 victorias y 25 derrotas. Doncic, LeBron James y compañía están de momento en zona de clasificación a los playoffs.