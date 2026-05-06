Doncic sigue sin fecha de retorno con los Lakers en playoffs de la NBA

Luka Doncic, la superestrella de Los Angeles Lakers, aseguró este miércoles que está haciendo "todo lo posible" para regresar de su lesión pero no aclaró si podrá competir en la actual serie de playoffs contra los Oklahoma City Thunder.

El esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA (33,5 puntos de media), compareció este miércoles ante periodistas por primera vez desde la lesión muscular sufrida el 2 de abril.

"Estoy haciendo todo lo posible" para volver, dijo Doncic un día después de que los Lakers perdieran ante los Thunder el primer partido de semifinales de la Conferencia Oeste por un rotundo 108-90.

"Los médicos me hablaron de ocho semanas de baja en la primera resonancia magnética. Así que voy día a día, y cada día me siento un poco mejor", afirmó.

"Es difícil para mí porque me ha pasado volver demasiado pronto después de lesiones y no fue lo mejor. Es la primera vez que tengo esta lesión. Es diferente, hay que ser muy prudente", dijo Doncic sobre su problema muscular, una distensión de isquiotibiales de grado 2.

Con el veterano LeBron James asumiendo el liderato, los Lakers fueron capaces de superar la primera ronda ante los Houston Rockets (4-2), pero sus aspiraciones de derrotar a los Thunder, vigentes campeones, están bajo mínimos sin la presencia de Doncic.

"No sé si la gente se da cuenta de hasta qué punto es frustrante", dijo el esloveno. "Yo solo quiero jugar al básquet, sobre todo en esta época, es el mejor momento para jugar. Es frustrante limitarse a ver a mi equipo, pero estoy muy orgulloso de ellos".

Pese a la inferioridad mostrada el martes ante Oklahoma City, el entrenador JJ Redick recalcó que no tomarán riesgos con el estado físico de Doncic para acelerar su regreso.

"Es muy simple. Cuando esté listo para jugar, debe jugar. El deportista debe tener confianza", subrayó Redick.