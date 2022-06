¿Dónde está Johnny Depp? El actor no presenció el veredicto en el juicio vs Amber Heard y despertó un misterio

Johnny Depp no estuvo presente en el momento en el que el jurado dio el fallo en el juicio por difamación que enfrentaba con su exesposa, Amber Heard, y causó decepción en varios de sus fanáticos que querían ver su reacción a la lectura del veredicto. En el momento en el que la jueza Penney Azcarate daba las conclusiones, el silencio reinaba en la sala y mantenía en vilo a los espectadores que seguían la transmisión en vivo. Después, el equipo de defensa del actor de Piratas del Caribe se abrazó con emoción, pero se sentía un vacío, uno de los protagonistas de esta historia no se encontraba presente y más de uno se preguntó: ¿dónde estaba y por qué no había llegado al veredicto?

Las pistas las dio el mismo Johnny con sus apariciones en los últimos días. El actor se encuentra en Reino Unido y escuchó el resultado a la distancia: al parecer, permanecerá en el país británico para dar una serie de conciertos, según lo que se dijo en la transmisión en directo por parte de la corte de Fairfax, Virginia. Por su parte, Amber Heard sí estuvo presente para escuchar las conclusiones y, una vez que se dio el fallo, salió de la sala.

Momento culminé del fallo Johnny Depp y Amber Heard

El jurado comenzó a leer el veredicto alrededor de las 3.00 pm, en el horario local de Virginia, Estados Unidos, en presencia la actriz, su defensa legal y los abogados de Depp. El equipo de relaciones públicas del actor anunció que su representado tenía otros compromisos que cumplir en Reino Unido, pero que estaría pendiente.

El protagonista de Piratas del Caribe volvió recientemente a los escenarios, al lado de su gran amigo Jeff Beck en el Sheffield City Hall en Inglaterra, pues fue uno de los invitados sorpresas del recital y se ausentó desde el domingo en la noche. Al parecer, priorizó su tranquilidad para mantenerse estable al momento de conocer la decisión del jurado.

El actor tocó la guitarra junto a su amigo Jeff Beck en Inglaterra, a pocas horas de conocerse el veredicto del juicio Twitter

El veredicto del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard

Johnny Depp ganó los tres cargos de difamación en el juicio contra su exesposa Amber Heard, por el artículo que esta escribió para The Washington Post en 2018, donde lo acusó implícitamente de haber perpetrado violencia doméstica. Tendrá que pagar 15 millones de dólares en daños.

Luego de que se presentaran los argumentos finales de ambas partes el viernes, el jurado dio inicio a las deliberaciones y luego reanudó el martes por la mañana. Este miércoles, después de más de 12 horas a puerta cerrada, se llegó al veredicto por unanimidad y se leyó en voz alta en la sala del tribunal.

Con respecto a la contrademanda de Heard contra Depp, este fue declarado culpable de uno de los tres cargos y pagará 2 millones de dólares.

Abogados de Johnny Depp celebran el triunfo

Otros de los grandes protagonistas del caso fue todo el equipo de defensa del actor, entre los que sobresalió su abogada Camille Vasquez. Tras conocerse el fallo, no pudo evitar mostrar su felicidad con algunas sonrisas y, cuando el ambiente se relajó, todos se abrazaron para celebrar su triunfo.

Camille festeja tras la lectura del veredicto Captura de pantalla

Este equipo estaba conformado por cinco abogadas mujeres y cuatro hombres del bufete Brown Rudnick, que cuenta con más de 250 profesionales y ha litigado casos a lo largo y ancho del mundo.