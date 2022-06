Johnny Depp vs Amber Heard: con mentiras y gestos delatadores, los nueve momentos más impactantes del juicio

Es difícil resumir en pocas líneas los momentos más controversiales del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard. De hecho, la defensa de ambos intentó resumir, en poco más de seis semanas, los tormentosos 15 meses de matrimonio. Desde el 11 de abril, los actores y sus abogados libraron una batalla campal en un juzgado en Fairfax, Virginia, donde dieron a conocer al jurado y al mundo entero, a través de la transmisión en directo, la verdadera naturaleza de su relación. Luego de que transcurrió el tercer día de deliberaciones que LA NACION cubrió en vivo y donde el actor salió triunfante, a continuación se hace un repaso de los nueve eventos más controvertidos de las declaraciones.

1- El acuso de violación de Amber Heard con una botella rota

A principios de mayo, en una de las oportunidades en que Heard subió al estrado, sus abogados la interrogaron acerca de los eventos violentos que habrían tenido lugar en 2015 en Australia, cuando acompañó a Depp al rodaje de la quinta -y tal parece que última- entrega de Piratas del Caribe.

Amber Heard se quebró durante el juicio cuando describió el episodio de la supuesta violación por parte de Johnny Depp (Foto: Captura de video)

Entre lágrimas, a actriz relató que Johnny habría usado una botella para violarla luego de alzarla y apoyarla sobre una mesa. “Mi espalda estaba en la encimera. Pensé que me estaba golpeando. Sentí una presión en mi hueso púbico y pude sentir su brazo moviéndose. Parecía que me estaba golpeando y podía sentir esa presión”, dijo.

Luego, manifestó que recordó ver botellas de vidrio rotas, pero se limitó a no moverse porque, en medio del caos, no estaba segura si sentía que efectivamente estaba lesionada o no.

2- La irrupción en el juicio de una mujer que reclamó tener un hijo de Johnny Depp

El lunes de la semana pasada y una vez que la jueza Penney S. Azcarate dio por iniciada la audiencia, una mujer irrumpió en la sala con un bebé en brazos y le gritó a Depp que el niño era suyo.

El insólito momento ocurrió durante uno de los recesos que anunció Azcarate, por lo que las cámaras no lo captaron. Sin embargo, lo dio a conocer Angelette Levy de Law & Crime, canal de YouTube que transmite el juicio en vivo. “De repente, esta mujer se paró en la parte de atrás con su bebé y dijo: ‘Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas’”, expresó, y luego agregó que aquellas palabras recibieron la indiferencia de la estrella de Piratas del Caribe.

3- Kate Moss, Jamaica y el accidente de las escaleras

Sin duda, uno de los testimonios más contundentes fue el de Kate Moss, quien declaró en favor de Depp de forma virtual desde Gloucester, Reino Unido. El actor y ella tuvieron una relación de cuatro años durante la década de 1990. Si bien no formaba parte de la lista inicial de testigos de la defensa de Johnny, un comentario de Amber durante una de sus intervenciones le abrió una ventana mágica de oportunidad a los abogados para llamarla el jueves 26 de mayo.

Kate Moss declaró a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard

En contexto, días antes, Heard manifestó que recordaba que durante una de las discusiones que mantuvo con Depp en 2015, él golpeó a Whitney, hermana de la actriz, quien se encontraba cerca de unas escaleras. “Instantáneamente en mi cabeza pensé en Kate Moss y el incidente de las escaleras”, expresó en aquella oportunidad.

La declaración de la modelo fue lacónica, pero decisiva. “Él nunca me empujó, pateó o arrojó por las escaleras”, expresó cuando Benjamin Chew, abogado del actor, la cuestionó sobre el evento. Kate describió que el accidente tuvo lugar en el complejo turístico de lujo GoldenEye. “Salíamos de la habitación y Johnny lo hizo primero que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo en su testimonio.

4- De suceso a “rumor”: Amber Heard reformuló parte de su testimonio

La intervención de Moss y el incidente en Jamaica no quedó allí. Cuando Camille Vasquez, parte de la defensa de Johnny, inició el contrainterrogatorio, usó como artillería el testimonio de la modelo. En medio de la batería de preguntas, Heard cambió la versión de los hechos y reveló que “escuchó el rumor sobre Kate de varias personas, y el hecho de que la modelo lo negara, a ella no le importaba”. Asimismo, se decantó por restarle valor cuando dijo: “Es lo que yo creía en ese momento”.

5- El ojo morado de Johnny Depp durante su luna de miel en el Orient Express

Durante una de las veces que Johnny subió al estrado, se le preguntó cómo terminó con un ojo morado durante el rodaje de Asesinato en el Orient Express, filme que se estrenó en 2017. Todo giró alrededor de una foto en un vagón del tren en la que se vio al entonces matrimonio posar junto a los cocineros. Depp explicó que el hematoma en la cara fue producto de una discusión que tuvo con Amber. “La señora Heard me golpeó”, le dijo a uno de los abogados que lo contrainterrogó.

Con un hematoma en la cara, Johnny Depp posó junto a Amber Heard dentro de uno de los vagones del Orient Express (Crédito: Twitter/@mariomojc)

6- Las tres cachetadas

Entre lágrimas, Heard habló sobre la vez que el actor presuntamente le propinó tres cachetazos mientras transitaban una de las etapas más duras del matrimonio. Todo habría ocurrido luego que la actriz le preguntó a Depp sobre un tatuaje que él tenía en su brazo donde se leía: “Wino Forever” (“Borracho por siempre”).

“Me reí después de verlo. Fue así de simple. Me reí y él me golpeó. Y me seguí riendo después de eso. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que debía ser una broma. No sabía qué pasaba. Lo miré fijamente”, sostuvo y recordó diálogos que el actor habría pronunciado luego del ataque.

“Él me preguntó: ‘¿Crees que eres una perra graciosa?’ Me volvió a pegar una vez más. Ya estaba claro que no era una broma y dejé de reírme”, terminó de narrar. Al culminar con su relato, Heard expresó que ese momento “cambió su vida para siempre”.

7- Un viaje al pasado: Amber Heard fue acusada de golpear a su exnovia

En medio de las polémicas declaraciones cargadas de denuncias, descargos y mucha emocionalidad, se trajo al presente un evento violento que protagonizó la actriz en 2009, cuando mantuvo una relación con Tasya van Ree.

Amber Heard y Tasya van Ree estuvieron juntas desde el año 2008 al 2012 Captura de Instagram @Tasya van Ree

A diferencia del caso actual, lo que sucedió aquel 14 de septiembre fue de índole penal. Todo ocurrió tras una discusión que mantuvo con la reconocida fotógrafa de Hollywood en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Según se comprobó, el conflicto llegó a su punto cumbre cuando Amber golpeó a Tasya en reiteradas ocasiones y tuvo que intervenir personal de seguridad.

Amber Heard compareciendo ante el juez

Al día siguiente, Heard tuvo que comparecer ante un juez en Seattle. De acuerdo a un clip de la audiencia al que tuvo acceso TMZ, se pudo escuchar con claridad el instante en el que el fiscal se negó a seguir con el caso. Sin embargo, quedó enmarcado como delito menor por violencia doméstica.

8- La discusión en Australia que terminó con el dedo de Johnny Depp

En relación a la pelea de marzo de 2015 en Australia, no solo hubo acusaciones de violencia por parte de Amber. Durante una de sus declaraciones, Johnny reveló que fue agredido físicamente por la actriz. “No encuentro el dedo. No soy capaz de encontrarlo”. Esa frase, esa angustiosa búsqueda, es una de las que se escucharon claramente en uno de los audios que difundió Daily Mail.

Johnny Depp señala al tribunal donde se cortó el dedo archivo

Según relató Depp en el juicio, se trató de la misma pelea que describió Heard, y que terminó entre botellazos y sangre. En aquella época, se lo vio al actor con una mano vendada, pero nunca se supo la razón. Siete años después, explicó que perdió parte del dedo medio de la mano derecha luego que Heard le lanzó una botella de vidrio que explotó después de golpearlo.

9- Las notas de “amor” de Amber Heard a Johnny Depp: “Quiero destrozarte”

Durante el contrainterrogatorio del 18 de mayo, la defensa de Depp se centró en las cartas románticas que Amber le escribió al actor y que se presentaron como parte de la evidencia.

Las notas de amor de Amber Heard a Johnny Depp (Crédito: New York Post)

“El verdadero amor no se trata solo de la locura de la pasión... se trata de tu mejor amigo... Quiero destrozarte”, se pudo leer en el texto que se exhibió en la corte. Tal y como ocurrió con el episodio Kate Moss en Jamaica, Camille Vasquez fue incisiva con la atriz.

En su testimonio, Heard dijo que escribió el mensaje luego del incidente del dedo en Australia y después de que alegara que Depp “golpeó” a su hermana. Añadió que firmó como “Slim”, un apoyo que el actor usaba para su entonces esposa.