Juicio Johnny Depp y Amber Heard: resumen y línea de tiempo de la polémica relación

El escandaloso juicio de difamación que inició el actor Johnny Depp contra su exmujer Amber Heard llegó a su recta final. Este martes, el jurado reanudó deliberaciones para determinar si el hombre fue difamado por su exesposa, quien afirma haber sufrido violencia doméstica durante su matrimonio

Si bien la pareja se separó en 2016, la pelea entre ellos llegó a los tribunales por un artículo de opinión que Heard publicó en el medio estadounidense The Washington Post en 2018. En el manuscrito, la actriz describió su experiencia como sobreviviente de violencia doméstica, aunque sin mencionar a su exmarido. Depp pide 50 millones de dólares en daños y perjuicios porque afirma que esto ha destruido su carrera y reputación.

Más de una década de historia entre las personalidades que terminan su relación bajo la lupa del público y en la Justicia. A continuación, un resumen para entender el caso. Aquí hay una línea de tiempo de la relación de Depp y Heard que condujo al caso judicial.

2009

Depp y Heard se conocieron durante el rodaje de la película The Rum Diary, un film basado en la novela de Hunter S. Thompson. En el proyecto, el actor interpretó a Paul Kemp, un periodista que se muda a Puerto Rico y se obsesiona con Chenault, interpretado por Heard, quien está comprometida con un hombre de negocios.

2012

Depp y Heard comenzaron a salir, según documentos judiciales de Heard. El mismo año, Depp y su pareja a largo plazo Vanessa Paradis terminan su relación de 14 años. En el juicio actual, la actriz indicó que, desde que comenzó su relación en 2012 con el protagonista de Piratas del Caribe, fue víctima de abuso físico, emocional y sexual.

2014

Depp y Heard ocuparon las noticias en los medios al lucir anillos de compromiso. Finalmente, el compromiso fue confirmado por el actor en una entrevista con David Letterman.

2015

En febrero de 2015, Heard y Depp se casaron en una ceremonia privada. La pareja fue criticada por llevar a escondidas a sus perros, Pistol y Boo, a Australia. Después del hecho, la pareja luego lanzó un polémico video de disculpa.

Heard finalmente fue acusada de dos cargos de importación ilegal de Pistol y Boo a Australia y un cargo de producción de un documento falso.

2016

En mayo, Heard solicitó el divorcio y se le otorgó una orden de restricción temporal en su contra. La actriz denunció que Depp le había arrojado un teléfono, dejándola con moretones .

“Durante toda nuestra relación, Johnny Depp ha sido verbal y físicamente abusivo conmigo”, afirmó Heard en una declaración jurada, y agregó: “Tiene un fusible corto. A menudo es paranoico y su temperamento me da mucho miedo”. Ella escribe que vivía “con miedo de que Johnny regresara a [nuestra casa] sin previo aviso para aterrorizarme, física y emocionalmente”.

Las fotos difundidas por Heard

Aunque ni el actor ni la actriz se mostraron ante los medios, Depp decidió romper el silencio y enviar un comunicado a la revista People por medio de su representante: “Dada la brevedad de este matrimonio y la reciente y trágica muerte de su madre, Johnny no va a responder a ninguna de las escabrosas y falsas historias, chismes y mentiras sobre su vida personal, y espera que la disolución de este corto matrimonio se resuelva rápido”.

Posteriormente, en un comunicado conjunto, la pareja anuncia que han resuelto su divorcio.

“Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor”, dice el comunicado. Heard donó los US$7 millones del acuerdo a causas con fines benéficos.

El dinero se repartió entre proyectos para mujeres maltratadas de la American Civil Liberties Union y el hospital infantil de Los Angeles, con el que Heard colaboró como voluntaria durante diez años.

2017

El divorcio de la pareja fue finalizado.

2018

“Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”. Con ese título, Amber Heard publicó una columna de opinión en The Washington Post. “Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”, señaló.

En el artículo, Heard repasa su experiencia con el abuso desde su infancia hasta la edad adulta. No incluye el nombre de Depp.

2019

Depp presentó la demanda contra Heard por difamación. A través de sus representantes legales, el actor alegó que el artículo del Washington Post es parte de un plan elaborado de la actriz para crecer su carrera.

Además, Depp también afirma que ella no es víctima de violencia doméstica, sino la perpetradora. El actor busca 50 millones de dólares en daños.

2020

El audio de Heard diciendo que golpeó a Depp es publicado por The Daily Mail. La actriz de Aquaman habla sobre su conducta en una grabación de 2015, cuando tanto ella como Depp hacían sesiones de terapia para poner sobre la mesa sus problemas personales, que quedaron registradas en el celular de Heard. “No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando”, admite la actriz en el audio.

“No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado”, se la escucha decir a Heard. En otro momento de la conversación Depp le transmite su preocupación por el vínculo que mantenían. “Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (...) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay”, expresa, al tiempo que deja entrever que la relación que tenían era abusiva, pero sin entrar en detalles respecto a sus acciones.

Semanas después, Depp inició un juicio por difamación en el Reino Unido contra el diario local The Sun, donde se había llamado a Depp un “golpeador de mujeres”. Depp demanda tanto al editor ejecutivo Dan Wootton como a la empresa matriz de The Sun, News Group Newspapers.

La expareja de Depp, Vanessa Paradis, defendió al actor a través de un comunicado, donde dijo que el hombre “es lo más alejado” a una persona violenta.

En este contexto, Depp declaró que Heard tuvo affaires con el empresario Elon Musk y el actor James Franco. También afirmó que Heard puso su propia materia fecal en su cama y fue físicamente violenta con él.

En noviembre de 2020, The Sun ganó el juicio por difamación que inició Depp.

“Las víctimas de abuso doméstico nunca deben ser silenciadas y agradecemos al juez por su cuidadosa consideración y agradecemos a Amber Heard por su coraje al presentar pruebas ante el tribunal”, afirmó el diario británico en un comunicado.

Después del fallo, Depp publicó un comunicado en su perfil Instagram donde anunció que el megaestudio Warner Bros. le pidió que abandonara su rol de Grindelwald en la franquicia de “Animales Fantásticos”.

“Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en ‘Animales fantásticos’ y he respetado y aceptado esa solicitud”, reveló en la publicación.

2021

Heard presentó una contrademanda a Depp por 100 millones de dólares.

2022

El 11 de abril, el juicio por difamación comenzó con Heard y Depp compareciendo ante el tribunal en el condado de Fairfax, Virginia.

La abogada de Johnny Depp interrogó a Amber Heard

Desde hace más de un mes, el jurado ha escuchado decenas de horas de testimonios y grabaciones de audio o video que han revelado detalles escabrosos de las vidas de Depp y Heard.

Mientras que la actriz contó que Depp se convirtió en un “monstruo” bajo la influencia de las drogas y el alcohol y que no estaba en tratamiento para desintoxicación, el actor afirmó que Heard instigó discusiones y violencia.

A principios de mayo, Heard despidió a su firma de relaciones públicas Precision Strategies. Según trascendió, Heard contrató a una agencia nueva porque no está conforme con la manera en la que los medios captan la historia.

El juicio continuó con más testimonios sobre adicciones y violencia de ambas partes.

El 24 de mayo, el equipo de Heard termina su caso. El equipo de Depp le pide al juez del Tribunal de Circuito Penney Azcarate que desestime la contrademanda de Heard, que no tuvo éxito.

Entre el 25 y 26 de mayo, Depp y Heard presentaron sus últimos testimonios. Ella apuntó que ha sido inundada con amenazas de muerte desde el comienzo del juicio.

El 27 de mayo, el jurado escuchó los argumentos finales y comenzó a deliberar.

Los siete miembros del jurado -cinco hombres y dos mujeres- comenzaron a deliberar el último viernes, luego de seis semanas de declaraciones en el tribunal de Fairfax. La jornada de hoy se cerró sin dictar un fallo: se volverán a el miércoles 1º de junio a las 9 (10 Argentina).

El jurado debe pronunciarse sobre ambas denuncias y determinar el monto de los daños y perjuicios.