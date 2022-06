Cómo puede impactar el veredicto del juicio en las fortunas de Johnny Depp y Amber Heard

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegará a su fin con el veredicto y podría afectar las fortunas de ambos actores, pues él la demandó por difamación por 50 millones de dólares y ella lo contrademandó por 100 millones. Quien se quede con la compensación depende del jurado que ya está en las decisiones finales y el resultado de estos encuentros, que han mantenido en vilo a miles de fanáticos, está por conocerse. Pero, ¿de cuánto es la fortuna del actor de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman y cómo podría influir la instancia judicial en ambas?

La fortuna de Johnny Depp

El actor Johnny Depp saluda a sus seguidores al salir del Tribunal del Condado de Fairfax

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la fortuna actual del actor sería de 150 millones de dólares, con un salario de 20 millones por película. Antes, era uno de los actores mejor pagados del mundo y llegó a recibir hasta 100 millones como salario anual.

Si el juez llegara a encontrar a Depp culpable, tendría que entregarle a Heard 100 millones de dólares, casi la totalidad de su fortuna. El patrimonio del actor llegó a alcanzar los 650 millones, pero despilfarró la mayoría en lujos de hasta 2 millones al mes. También su asesor financiero lo habría estafado e invertido gran parte de su dinero sin consultarle.

Fue el mánager del actor, Jack Whigham, quien compartió los detalles de las ganancias de Depp durante el juicio en curso y explicó que el destacado protagonista de filmes comenzó a perder su trabajo luego de que el 18 de diciembre de 2018 Amber Heard publicara su artículo de opinión en el Washington Post.

Whigham describió que el actor ganó 10 millones por Murder on the Orient Express, en 2017, y 13,5 millones por Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald. La carrera de Depp estaba en ascenso, su mánager enfatizó que uno de sus grandes proyectos, Piratas del Caribe 6, de Disney, tenía un trato de 22,5 millones de dólares, pero luego de ese artículo, Johnny ya no hizo películas de estudio.

La publicación fue “catastrófica” porque no la contaba un periodista, una fuente o un testigo, sino que era un relato en primera persona que decía “Esto me pasó a mí”, añadió Whigham, quien también admitió que Disney no se había comprometido a que Depp apareciera en la sexta entrega de la aclamada franquicia.

Desde julio de 2020, Depp no ha hecho ninguna película. Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe, declaró a The Times que por el momento no lo ven en más entregas. Sin embargo, el futuro todavía está por decidirse.

La fortuna de Amber Heard

Amber Heard en la sala del tribunal de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 23 de mayo de 2022 STEVE HELBER - POOL

Si se comparan ambas fortunas, la de Heard es mucho menor, de 2,5 millones, de acuerdo con Celebrity Net Worth. En su mejor año, 2019, la actriz ganó hasta 3 millones de dólares. Cabe destacar que Heard contrademandó a Depp por 100 millones y argumentó que las declaraciones, a las que calificó de “engaño”, le costaron varios trabajos.

Las fortunas de los dos exesposos ya sintieron los efectos de la polémica. Kathryn Arnold, una experta de la industria del entretenimiento citada por CNN, dijo que tras irse algunos contratos de películas, series y patrocinios, Heard pudo haber perdido entre 40 y 50 millones de dólares, por las afirmaciones de que fingió el abuso doméstico por el que acusó a Depp.

Durante el juicio, Heard reveló que su papel de Aquaman 2 se redujo a diez minutos en pantalla y que luchó para estar en ese filme. No obstante, Walter Hamada, jefe de DC Films y productor, testificó que el estudio nunca planeó presentar a Heard como coprotagonista en la segunda entrega. Agregó que su papel y capacidad para renegociar su salario no se vieron afectados por su participación en el juicio.

Amber Heard es acorralada por Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp

Varios expertos consideran que podría haber un “empate” y que ninguno pagaría la compensación. El veredicto está por conocerse.