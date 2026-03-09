Eala a octavos de Indian Wells por retiro de Gauff por lesión

La joven estrella estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo, se retiró este domingo por lesión durante su partido de la tercera ronda del WTA 1000 de Indian Wells, lo que permitió a la prometedora filipina Alexandra Eala avanzar a octavos de final.

Eala, de 20 años, dominaba 6-2 y 2-0 cuando Gauff decidió abandonar tras recibir tratamiento en su brazo izquierdo al final del primer set.

Un fisioterapeuta atendió el hombro y el brazo de Gauff, quien intentó continuar después de perder su servicio en el último juego del primer set, incluso con un vendaje en el antebrazo.

A pesar del tratamiento, Gauff no pudo seguir, se acercó a la red y comunicó a Eala que daba por terminado el encuentro tras perder su servicio en el segundo juego del segundo set.

"Realmente no quería ganar de esta manera", comentó Eala.

"Pero sigue siendo un momento muy importante para mí poder jugar en el Estadio 1 de Indian Wells y contra una competidora tan grande", agregó, deseándole a Gauff una pronta recuperación.

Eala se enfrentará a la checa Linda Noskova por un lugar en los cuartos de final.