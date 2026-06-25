Ecuador ganó merecidamente a Alemania, admite Nagelsmann

Ecuador venció merecidamente a Alemania en el Mundial 2026 este jueves en East Rutherford, Nueva Jersey, admitió el seleccionador germano, Julian Nagelsmann, quien sin embargo llamó a sus dirigidos a proteger mejor las ventajas tempraneras que puedan lograr

La Tricolor obtuvo el pase a dieciseisavos de final al remontar 2-1 a los tetracampeones mundiales, un rival al que nunca había derrotado y que llegó al partido en el MetLife Stadium ya clasificado como líder del Grupo E

"Enhorabuena a Ecuador, creo que fue una victoria merecida. Hay que reconocerlo. El inicio del partido (nuestro) fue muy bueno. Lo que queremos sacar de ello es que, con ventajas tan tempranas, hay que mantener la calma", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior a la derrota

"Cuando uno tiene un inicio tan bueno de partido, entonces hay que centrarse más en la paciencia. Y luego hay que fijarse en si se encuentra el espacio. Y después hay que encontrar la velocidad. Hoy perdimos el control después de ponernos por delante y eso es algo que en el futuro no necesitamos", añadió

Leroy Sané puso adelante a Alemania en el minuto 2, pero Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') remontaron para los ecuatorianos, que avanzaron como uno de los ocho mejores terceros

Los tetracampeones del mundo, que en el segundo tiempo hicieron las cinco sustituciones, se jugarán el pase a octavos el lunes en Foxborough, cerca de Boston, ante un rival por definir

"Abandonamos nuestra estructura muy pronto, muy rápido, y luego fue difícil ajustarnos cuando Ecuador empezó a presionar", sostuvo. "En la segunda parte, con tantos cambios, tardamos bastante en encontrar otra vez una estructura. Eso también es normal, no hay reproches. Confiamos en todos los jugadores de la plantilla"

"Está claro que, en un partido de eliminación directa, quizá habríamos cambiado uno u otro perfil de manera distinta. No porque un jugador sea mejor que otro, sino porque el perfil quizá habría encajado un poco mejor en el partido. Pero así pudimos gestionarlo. Aun así, nos habría gustado ganar, pero hoy no habría sido merecido", finalizó Nagelsmann