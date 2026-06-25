Ecuador quería el pase a 16avos antes pero "es mejor así", dice Plata

Ecuador quería sellar la fase de grupos en el Mundial en los dos primeros partidos pero "es mejor" para la fortaleza anímica del equipo llegar a dieciseisavos de final tras vencer a Alemania, dijo el goleador Gonzalo Plata.

Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece estuvieron a un paso del abismo, pero sacaron la cara por el fútbol sudamericano al dar vuelta un encuentro que comenzó con gol a los 2 minutos del teutón Leroy Sané. Nílson Angulo (9) y Plata (77) le dieron el triunfo a Ecuador entre los mejores terceros de la Copa.

Plata dijo que se vive "de una manera diferente" el triunfo, por lo que sufrió el equipo en derrota en el debut ante Costa de Marfil y el empate sin goles ante Curazao.

"Por estos dos partidos primeros sufrimos demasiado", dijo el extremo del Flamengo de Brasil.

"Queríamos que la clasificación estuviera antes pero creo que es mejor así, es mejor así, ahora vamos a llegar con esa hambre que tenemos que dar todo no importa lo que pase al principio", aseveró Plata a Directv, tras un festejo eufórico de todo el equipo ecuatoriano en el campo en Nueva Jersey.