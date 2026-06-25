Ecuador vence dos a uno a Alemania y clasifica a 16avos del Mundial

Contra todos los pronósticos, Ecuador venció 2-1 a la clasificada Alemania este jueves a las afueras de Nueva York y obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, la Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.

Más de 50.000 hinchas tricolor dieron fuerza desde la tribuna a su país en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo, la de tener que vencer a un rival contra el que sucumbieron en sus dos únicos enfrentamientos.

La Tricolor, además, necesitaba quebrar dos quinielas para avanzar de ronda directamente tras estrellarse contra el clasificado Costa de Marfil (1-0) y el eliminado Curazao (0-0): vencer a los alemanes y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia.

Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la selección revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros, con cuatro puntos.

Alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez - Franco Palma (Angelo Preciado 65), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié (Pervis Estupiñán 71) - John Yeboah (Félix Torres 85), Moisés Caicedo (cap), Pedro Vite, Nilson Angulo (Jordy Caicedo 85) - Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodríguez 64). DT: Sebastián Beccacece.

Alemania: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap) (Malick Thiaw 60), Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, David Raum - Leroy Sané, Felix Nmecha (Maximilian Beier 65) - Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic (Angelo Stiller 46), Florian Wirtz (Pascal Groß 73) - Kai Havertz (Deniz Undav 60). DT: Julian Nagelsmann.