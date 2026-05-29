Edson Álvarez lamenta salir del Fenerbahçe sin cumplir sus expectativas y se concentra en el Mundial 2026

El volante Edson Álvarez, capitán de la selección mexicana, lamentó haber salido del Fenerbahçe sin cumplir sus "expectativas altas", y ya cerrada esa etapa se mostró enfocado en el Mundial de Norteamérica 2026, que se inicia en dos semanas.

Álvarez salió del equipo turco tras una controversia que suscitó su decisión de operarse el tobillo derecho en febrero para recuperarse a tiempo y jugar su tercer Mundial con el Tri.

"No todo salió como uno lo esperaba, muchas veces tenemos expectativas altas, y la vida tiene otros planes para nosotros", dijo Álvarez el jueves en rueda de prensa de cara al partido amistoso que México jugará el sábado contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena, en Los Angeles.

En la recta final de la temporada 2025-2026, el club turco dejó de tomar en cuenta al mediocampista mexicano. La dirigencia y la afición se molestaron con Álvarez al considerar que su decisión de operarse dejó en segundo plano los intereses del equipo de Estambul.

Después de su cirugía y la rehabilitación, "El Machín" Álvarez solo jugó un minuto con el Fenerbahçe en un partido de liga, en mayo.

"Para muchos, la experiencia no fue grata, para mí todo lo contrario", comentó Álvarez, quien jugó un año a préstamo con el Fenerbahçe cedido por el West Ham, que por su parte sufrió el descenso a la segunda división de Inglaterra.

El mexicano manifestó su agradecimiento al club de Estambul y definió a su afición "como la mejor de Turquía".

- Un viejo en el Tri -

En vísperas de que el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, dé a conocer la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, Álvarez admitió sentir "incertidumbre", pero estar "disfrutando como el niño de 18 años que tuvo su primer llamado a selección".

Con 28 años, Álvarez se consideró uno de los jugadores "más viejos" de la actual selección mexicana y resaltó la calidad de los más jóvenes.

A pesar de su jerarquía, Álvarez asumió la obligación de competir por la titularidad en el Mundial con Erik Lira, mediocampista de buen momento con el Cruz Azul.

"Mis respetos para Erik Lira, lo viene haciendo increíble, tiene unas cualidades tremendas y deseo de todo corazón que tenga un futuro increíble después del Mundial", comentó el jugador surgido del América.

Con el inminente llamado para jugar su tercer Mundial, Álvarez expresó que México tiene amplias posibilidades de superar el Grupo A contra Sudáfrica, rival del Tri el día de la inauguración el 11 de junio, Corea del Sur y República Checa.

"Estamos muy emocionados con el grupo que nos tocó", remató el capitán mexicano.

César Montes, defensa del Lokomotiv de Moscú, reconoció a Álvarez como "un gran líder, de garra y de lucha".

El central resaltó que El Machín está "físicamente bien y lo queremos dentro del campo porque es un referente para nosotros".