EE. UU. lidera el apoyo regional a Panamá contra la "amenaza" china

Estados Unidos encabezó el martes un grupo de países de la región que piden respaldar a Panamá en una disputa con China por el canal y asegura que las acciones de Pekín son una amenaza para todos.

Washington, que ya se había pronunciado con firmeza sobre este asunto, lideró una declaración conjunta de países de la región, en su mayoría con gobiernos de derecha: Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Las acciones de China "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio", dice un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida", agregó.

"Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros", se lee en el comunicado.

Panamá tomó control de dos puertos que antes eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong en este paso crucial para el comercio mundial, tras una decisión de la Corte Suprema en enero.

El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció a China por la supuesta retención de dos barcos de bandera panameña en retaliación por la sentencia de la Corte.

China amenazó a Panamá con represalias pero negó la detención de los barcos y dijo que los comentarios de Washington fueron "infundados".

Trump regresó al poder el año pasado y prometió recuperar el control estadounidense del Canal de Panamá.