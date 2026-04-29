Avanza la cúpula dorada de Trump en EE.UU.: SpaceX y otras 11 empresas se adjudican US$3200 millones
El sistema prevé la ampliación de las defensas terrestres frente a misiles enemigos; quiénes forman parte del proyecto oficial
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La Fuerza Espacial de Estados Unidos adjudicó contratos con más de 12 empresas para impulsar el plan de la cúpula dorada del presidente Donald Trump. El contrato tiene un valor de hasta US$3200 millones y se prevé que el proyecto se presente en 2028.
Qué se sabe de las empresas vinculadas a la cúpula dorada de Donald Trump
De acuerdo con Reuters, a fines de 2025 y principios de 2026, el Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial otorgó 20 acuerdos a diferentes empresas para garantizar flexibilidad en la contratación y elegir al mejor proveedor.
Por el momento, se seleccionaron 12 empresas para desarrollar sistemas interceptores de defensa antimisiles espaciales. Entre las confirmadas se encuentran:
- SpaceX
- Northrop Grumman
- Lockheed Martin
- Anduril
- True Anomaly
Con relación a este último, recaudó a fines de abril US$650 millones para escalar su producción de interceptores espaciales, por lo que alcanzó una valoración de US$2200 millones.
En qué consiste la cúpula dorada impulsada por Donald Trump
La iniciativa fue presentada por el presidente en mayo del año pasado. El escudo tiene como objetivo identificar los proyectiles entrantes, calcular su trayectoria y desplegar misiles interceptores para destruirlos en pleno vuelo.
“Una vez que esté completamente construida, la Cúpula Dorada será capaz de interceptar misiles incluso si se lanzan desde otros lados del mundo”, dijo Trump desde la Oficina Oval.
Entre las innovaciones del domo se encuentra el despliegue de armamento en órbita. A diferencia de los sistemas terrestres, estos interceptores permiten destruir todo tipo de amenazas en una etapa más temprana de su trayectoria.
“¡Nuestras capacidades probadas están listas para ser desplegadas para que podamos proteger a Estados Unidos ahora!”, señala el sitio web de Lockheed Martin, una de las compañías elegidas para la construcción de la cúpula.
El proyecto costará unos US$175 mil millones, según Trump, y va a estar dirigido por el general Michael A. Guetlein, subjefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.
Cómo será la arquitectura de la cúpula dorada
El domo es una combinación de sistemas que operan en diferentes altitudes y etapas del vuelo de un determinado misil enemigo:
- Componentes terrestres: se va a apoyar en una base de defensas ya probadas en combate, que incluyen misiles interceptores, sensores terrestres más sistemas de mando y control.
- Componentes espaciales: se agregarán elementos en órbita para detectar, rastrear y contrarrestar amenazas desde el espacio.
- Interceptores Basados en el Espacio (SBI): a diferencia de los sistemas tradicionales, el programa SBI despliega armas en órbita, lo que permite interceptar y destruir misiles en una fase mucho más temprana de su trayectoria.
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