Avanza la cúpula dorada de Trump en EE.UU.: SpaceX y otras 11 empresas se adjudican US$3200 millones

La Fuerza Espacial de Estados Unidos adjudicó contratos con más de 12 empresas para impulsar el plan de la cúpula dorada del presidente Donald Trump. El contrato tiene un valor de hasta US$3200 millones y se prevé que el proyecto se presente en 2028.

Qué se sabe de las empresas vinculadas a la cúpula dorada de Donald Trump

De acuerdo con Reuters, a fines de 2025 y principios de 2026, el Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial otorgó 20 acuerdos a diferentes empresas para garantizar flexibilidad en la contratación y elegir al mejor proveedor.

SpaceX es uno de los confirmados para desarrollar los primeros prototipos del domo dorado PATRICK T. FALLON - AFP

Por el momento, se seleccionaron 12 empresas para desarrollar sistemas interceptores de defensa antimisiles espaciales. Entre las confirmadas se encuentran:

SpaceX

Northrop Grumman

Lockheed Martin

Anduril

True Anomaly

Con relación a este último, recaudó a fines de abril US$650 millones para escalar su producción de interceptores espaciales, por lo que alcanzó una valoración de US$2200 millones.

En qué consiste la cúpula dorada impulsada por Donald Trump

La iniciativa fue presentada por el presidente en mayo del año pasado. El escudo tiene como objetivo identificar los proyectiles entrantes, calcular su trayectoria y desplegar misiles interceptores para destruirlos en pleno vuelo.

“Una vez que esté completamente construida, la Cúpula Dorada será capaz de interceptar misiles incluso si se lanzan desde otros lados del mundo”, dijo Trump desde la Oficina Oval.

Entre las innovaciones del domo se encuentra el despliegue de armamento en órbita. A diferencia de los sistemas terrestres, estos interceptores permiten destruir todo tipo de amenazas en una etapa más temprana de su trayectoria.

“¡Nuestras capacidades probadas están listas para ser desplegadas para que podamos proteger a Estados Unidos ahora!”, señala el sitio web de Lockheed Martin, una de las compañías elegidas para la construcción de la cúpula.

El domo prevé identificar los proyectiles entrantes, calcular su trayectoria y desplegar misiles interceptores Alex Brandon - AP

El proyecto costará unos US$175 mil millones, según Trump, y va a estar dirigido por el general Michael A. Guetlein, subjefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

Cómo será la arquitectura de la cúpula dorada

El domo es una combinación de sistemas que operan en diferentes altitudes y etapas del vuelo de un determinado misil enemigo: