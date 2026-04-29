Desde el 1° de mayo: American Airlines cambia las reglas para cargadores portátiles y no hará excepciones
Una medida obligatoria redefine los objetos permitidos durante vuelos comerciales desde EE.UU.; estas son las nuevas regulaciones
- 3 minutos de lectura'
La aerolínea American Airlines implementará una política obligatoria relacionada con las baterías portátiles que contengan celdas de litio, con fecha de inicio el 1° de mayo de 2026. Esta decisión responde a lineamientos de seguridad que pretenden evitar riesgos en la cabina por sobrecalentamiento o incendios.
American Airlines tendrá una nueva regla en cargadores portátiles
De acuerdo con la información publicada por CBS News, la empresa informó que quienes lleven este tipo de baterías deberán dejarlas en todo momento dentro del equipaje de mano. Asimismo, no podrán colocarlas en compartimentos superiores si no están accesibles para las azafatas. La compañía enfatizó que no permitirá excepciones bajo ninguna circunstancia.
Qué cambia con la nueva medida de American Airlines
Quienes viajen con dispositivos electrónicos deberán prestar especial atención al cumplimiento de estas reglas. El no hacerlo podría derivar en la retención del objeto en el aeropuerto o incluso en la negación de abordaje. Además, se aplica tanto en vuelos nacionales como internacionales.
La norma aplica para baterías externas que los usuarios suelen llevar como repuesto o las valijas que tienen centro de carga.
Lo que American Airlines sí permite es:
- Límite de dos cargadores portátiles, cada uno de los cuales no puede exceder una capacidad de 100 vatios-hora.
- Los cargadores deben estar a la vista o al alcance de la tripulación en todo el vuelo.
- Los cargadores no deben recargarse a bordo del avión.
La firma consideró que es una manera de garantizar un punto intermedio entre la necesidad latente de los pasajeros por llevar la tecnología a su destino y salvaguardar la integridad de todas las personas a bordo.
“Sabemos que nuestros clientes dependen de cargadores portátiles para mantener sus dispositivos con batería…“, dijo un portavoz a ABC News.
Por qué hay nuevas medidas para los cargadores portátiles en American Airlines
- Esta disposición se alinea con recomendaciones de organismos de aviación estadounidenses que han registrado incidentes relacionados con baterías de litio en vuelos recientes.
- Las baterías de litio presentan un riesgo significativo debido a su capacidad de entrar en un proceso conocido como “fuga térmica”.
- Los expertos aseguran que esta puede provocar incendios difíciles de controlar en espacios cerrados como una aeronave. Incluso aerolíneas comerciales han registrado casi dos docenas de accidentes relacionados.
- Autoridades como la Administración Federal de Aviación (FAA) han documentado múltiples eventos de este tipo, lo que llevó a regulaciones más estrictas.
- Según informaron, la medida actual se basa en estos antecedentes técnicos y en protocolos internacionales de seguridad aérea.
Otras noticias de Agenda EEUU
Nueva York. El Bronx tiene 79 apartamentos nuevos con servicios en el lugar: el plan de US$38 millones de Hochul
"Golden Dome". Avanza la cúpula dorada de Trump en EE.UU.: SpaceX y otras 11 empresas se adjudican US$3200 millones
Tensión en MAGA. El ICE redujo los arrestos de migrantes y acusan al jefe del DHS de frenar deportaciones
- 1
“Tendrán que rendir cuentas”: el DOJ identificó a 384 naturalizados para revocarles la ciudadanía de EE.UU. en 2026
- 2
El detenido en la gala fue acusado de intento de asesinato a Trump: las cartas que envió y el mensaje de su hermano
- 3
Elecciones en Texas 2026: Hinojosa exige alivio en impuestos y Abbott defiende la seguridad pública
- 4
Trump ordena revisar licencias de ABC y eleva la presión sobre los medios