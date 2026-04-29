Desde el 1° de mayo: American Airlines cambia las reglas para cargadores portátiles y no hará excepciones

La aerolínea American Airlines implementará una política obligatoria relacionada con las baterías portátiles que contengan celdas de litio, con fecha de inicio el 1° de mayo de 2026. Esta decisión responde a lineamientos de seguridad que pretenden evitar riesgos en la cabina por sobrecalentamiento o incendios.

American Airlines tendrá una nueva regla en cargadores portátiles

De acuerdo con la información publicada por CBS News, la empresa informó que quienes lleven este tipo de baterías deberán dejarlas en todo momento dentro del equipaje de mano. Asimismo, no podrán colocarlas en compartimentos superiores si no están accesibles para las azafatas. La compañía enfatizó que no permitirá excepciones bajo ninguna circunstancia.

American Airlines no permitirá excepciones en su nueva medida de las baterías portátiles Pexels

Qué cambia con la nueva medida de American Airlines

Quienes viajen con dispositivos electrónicos deberán prestar especial atención al cumplimiento de estas reglas. El no hacerlo podría derivar en la retención del objeto en el aeropuerto o incluso en la negación de abordaje. Además, se aplica tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Las batería portátiles deberán mantenerse a la vista de las azafatas Pexels

La norma aplica para baterías externas que los usuarios suelen llevar como repuesto o las valijas que tienen centro de carga.

Lo que American Airlines sí permite es:

Límite de dos cargadores portátiles, cada uno de los cuales no puede exceder una capacidad de 100 vatios-hora.

Los cargadores deben estar a la vista o al alcance de la tripulación en todo el vuelo.

Los cargadores no deben recargarse a bordo del avión.

La firma consideró que es una manera de garantizar un punto intermedio entre la necesidad latente de los pasajeros por llevar la tecnología a su destino y salvaguardar la integridad de todas las personas a bordo.

“Sabemos que nuestros clientes dependen de cargadores portátiles para mantener sus dispositivos con batería…“, dijo un portavoz a ABC News.

La compañía American Airlines confirmó la información en un comunicado American Airlines

Por qué hay nuevas medidas para los cargadores portátiles en American Airlines