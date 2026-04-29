EE. UU. registra récord de exportación de petróleo

Las exportaciones de crudo de Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un nivel sin precedentes, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), en medio de la escasez de petróleo de Oriente Medio en el mercado.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6,4 millones de barriles diarios, frente a menos de 5 millones la semana anterior.

Si se suman los productos petrolíferos refinados, el total de las exportaciones asciende a más de 14 millones de barriles al día.

En el mismo periodo del año pasado, apenas superaba los 10 millones.

Esta salida de petróleo, dado que la producción se mantiene estable en Estados Unidos, ha reducido en 6,2 millones de barriles las reservas del país, mientras que las estratégicas disminuyeron en 7,1 millones de barriles.

Se trata de uno de los primeros indicios de la contribución estadounidense a un mercado petrolero con escasez de suministro.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave del conflicto en Oriente Medio, priva al mundo de unos diez millones de barriles al día.

La falta de alternativas ha provocado que los precios del crudo se disparen, a pesar del cese del fuego entre Estados Unidos e Irán.