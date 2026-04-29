Las imágenes que capturan el momento exacto en que un agente abre fuego contra el hombre que quería atacar a Trump

WASHINGTON.– Las imágenes de vigilancia revisadas por The Washington Post muestran que Cole Tomas Allen aparentemente levantó su escopeta en dirección a un agente del Servicio Secreto, quien luego le disparó al menos cuatro veces mientras él atravesaba corriendo un puesto de control de seguridad en el exterior de la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado.

El video, una versión de mucha mayor resolución de las imágenes de la cámara de seguridad que el presidente Donald Trump publicó esa noche en redes sociales, no capta todos los disparos que, según las autoridades, se efectuaron. Pero ofrece hasta ahora la visión más clara de los cuatro segundos transcurridos entre el momento en que Allen irrumpió a toda velocidad desde una puerta y cuando salió del encuadre, cayendo al suelo en lo alto de una escalera que conduce al salón de baile del Washington Hilton, donde Trump se encontraba sentado cerca del vicepresidente JD Vance y de varios miembros de su gabinete.

Captura de pantalla del video revisado por The Washington Post

Las imágenes muestran que el agente desenfundó su arma dentro de los dos segundos posteriores a la aparición de Allen. El agente disparó múltiples veces contra Allen –y en dirección general a otros miembros del personal de seguridad mientras Allen corría junto a ellos.

En el material revisado por The Post no hay indicios de que Allen haya disparado su arma, aunque las autoridades lo han acusado de efectuar un disparo durante la comisión de un delito violento. En las imágenes no se aprecia ningún fogonazo evidente en la boca del cañón de la escopeta antes de que el sospechoso salga del encuadre.

Captura de pantalla del video revisado por The Washington Post

Las autoridades señalaron en los documentos judiciales que los agentes escucharon “un fuerte disparo” mientras Allen atravesaba el puesto de control con un arma larga. Los documentos indican que el agente recibió un único impacto en su chaleco antibalas, y que ese mismo agente “desenfundó su arma reglamentaria y disparó múltiples veces” contra Allen. El agente, cuyo nombre no fue hecho público, fue atendido por lesiones no especificadas y ya fue dado de alta.

Investigaciones sobre los disparos

Allen, de 31 años, corrió aproximadamente 18 metros por el pasillo. Según las autoridades, no fue alcanzado por los disparos.

El Servicio Secreto no respondió a las preguntas de The Post sobre la ausencia de un fogonazo visible en la escopeta ni sobre el hecho de que el agente disparara en proximidad inmediata a otros efectivos de seguridad. La agencia señaló que sus medidas de seguridad son “rigurosamente probadas” y que “fueron decisivas para mitigar la amenaza y evitar daños significativos”. Remitió a The Post a la fiscalía federal del Distrito de Columbia, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios el martes por la noche.

Captura de pantalla del video revisado por The Washington Post

Allen, oriundo de Torrance, California, también fue acusado de intentar asesinar al presidente y de transportar armas de fuego a través de las fronteras estatales.

El fiscal general interino Todd Blanche dijo el lunes que se encontró un cartucho usado dentro de la escopeta y que los investigadores estaban convencidos de que había disparado. Al explicar su cautela para identificar de manera concluyente el origen del proyectil que, según se afirma, impactó en el agente del Servicio Secreto, Blanche agregó: “Queremos estar seguros de eso. Todavía estamos investigándolo”. La cautela de Blanche contrastó con sus declaraciones del día anterior, cuando dijo en ABC News que, de manera preliminar, los funcionarios creían que el presunto tirador había herido al agente.

Agentes desenfundan sus armas durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton MANDEL NGAN - AFP

Además de revisar el video, The Post obtuvo capturas de pantalla de momentos clave para su publicación.

Poco después de las 20.30, mientras los mozos retiraban los platos de ensalada en el salón de baile, Allen salió por una puerta lateral en el piso superior y corrió hacia el puesto de control de seguridad, con la escopeta apuntando hacia el suelo, según muestra el video revisado por The Post. Se observan al menos nueve miembros del personal de seguridad. Dos están desarmando un magnetómetro, que yace plano en el suelo, mientras otros se apoyan contra una pared. La mayoría parece no advertir la aproximación de Allen. Solo uno, un agente del Servicio Secreto, parece reaccionar cuando Allen se acerca al puesto de control.

El presunto sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras haber sido reducido - - @REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL

El agente lleva la mano a su arma cuando Allen se aproxima a un magnetómetro que aún estaba en pie. Ambos levantan sus armas casi al mismo tiempo, pero las imágenes solo permiten ver con claridad que el agente dispara. El agente no muestra una reacción visible en ese momento –ni en ningún punto del video– que indique de manera evidente que haya recibido un disparo.

En las imágenes pueden verse cuatro fogonazos provenientes de la pistola del agente antes de que este salga del encuadre.

Los tres primeros disparos del agente contra Allen se realizan en la dirección general de otros miembros del personal de seguridad, incluidos tres agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte. La TSA no respondió a la solicitud de comentarios.

Agentes armados desplazándose hacia el escenario durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton DANNY KEMP - AFP

Cuando el agente efectúa el cuarto disparo, el presunto tirador sale del campo de visión de la cámara.

Los agentes de la TSA, que con frecuencia despliega personal desarmado y equipamiento en eventos con requisitos especiales de seguridad, parecen sobresaltarse y luego correr a resguardarse. Un agente de seguridad se gira y desenfunda su pistola. Los otros dos que estaban desarmando el detector de metales también desenfundan sus armas, aunque en las imágenes no hay indicios de que alguno de los tres haya disparado.

Transmisiones en vivo desde el interior del salón de baile captaron el sonido de seis disparos, según Rob Maher, experto en peritaje de audio de la Universidad Estatal de Montana, quien revisó las grabaciones a pedido de The Post. Todos los disparos se producen en un lapso de 1,4 segundos, señaló. El video de vigilancia revisado por The Post no incluye audio.

Periodistas después de que se oyeran disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton JEMAL COUNTESS - AFP

Allen cayó al suelo y sufrió lesiones leves, pero no recibió impactos de bala, según los documentos judiciales. Fue arrestado.

Un periodista de MS NOW que visitó el lugar tras el tiroteo publicó un video en redes sociales en el que se observan orificios en la pared cerca del sitio donde Allen había caído. Los agujeros parecen coincidir con la trayectoria general del último disparo que el agente efectuó antes de salir del campo de visión en el video de vigilancia.

Imagen del 25 de abril de 2026 de un oficial de la policía caminando cerca del Hotel Washington Hilton donde se llevó a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca Li Rui - XinHua

Los orificios son más compatibles con impactos de munición de arma corta que con los de una escopeta, señaló Rick Vasquez, consultor en armas de fuego y exjefe de la rama de tecnología de armas de la agencia que entonces se denominaba Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, tras revisar el video de seguridad público y otras imágenes.

En una conferencia de prensa el lunes, Todd Blanche fue consultado sobre cuántos disparos se habían efectuado. Señaló que un equipo estaba recolectando pruebas en el hotel, pero que ese tipo de determinaciones no son “una ciencia exacta”. Por ejemplo, explicó que la posta de una escopeta –un tipo de munición que, según se alega, Allen dijo que planeaba usar– “se dispersa por todas partes y a veces simplemente desaparece, dependiendo de dónde impacte”.