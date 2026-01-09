EEUU acusa a venezolano de blanqueo de US$ 1000 millones mediante criptomonedas

Un venezolano de 59 años, Jorge Figueira, ha sido acusado ante un tribunal estadounidense de haber blanqueado hasta US$ 1.000 millones mediante criptomonedas y el envío de dinero a cuentas fuera del país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

"Este caso implica el presunto lavado de aproximadamente US$ 1.000 millones, una escala de conducta delictiva que constituye una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública", dijo Lindsey Halligan, fiscal federal del Distrito Este de Virginia (noreste), citada en un comunicado del departamento.

"El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo", añadió.

Figueira está acusado de haber utilizado "cuentas bancarias, cuentas en plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras privadas de criptomonedas y empresas inexistentes", añadió el texto.

Mediante operaciones de intercambio entre divisas y criptomonedas, el acusado mandaba presuntamente dinero a empresas y particulares ubicados en Estados Unidos y en países como Colombia, China, México y Panamá.

Figueira podría ser condenado a 20 años de cárcel si es hallado culpable, aseguró el Departamento de Justicia.