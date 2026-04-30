EE.UU. advierte a aliados por apoyar "maniobra" de flotilla de ayuda a Gaza

Estados Unidos respaldó el jueves a Israel después de que su ejército interceptara una flotilla de ayuda destinada a Gaza y advirtió a los aliados europeos de Washington, desde cuyos territorios zarparon los barcos, contra brindar apoyo a esta "maniobra política"

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud afirmaron que 211 personas fueron detenidas por Israel, incluida una concejala del Ayuntamiento de París, en aguas internacionales frente a la isla griega de Creta

El portavoz de la diplomacia estadounidense, Tommy Pigott, condenó lo que consideró una iniciativa a favor del movimiento islamista palestino Hamás

"Estados Unidos espera que todos nuestros aliados (...) adopten medidas contundentes contra esta inútil maniobra política, negando el acceso a puertos, el atraque, la salida y el repostaje a los buques que participen en la flotilla", dijo Pigott en un comunicado

"Estados Unidos estudiará el uso de las herramientas disponibles para imponer consecuencias a quienes presten apoyo a esta flotilla pro-Hamás y respalda las acciones legales de nuestros aliados en su contra", agregó

Los activistas de la flotilla buscaban romper el bloqueo israelí a Gaza, el territorio palestino costero en ruinas tras dos años de ofensiva israelí en represalia por el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás contra Israel

España, cuyo gobierno de izquierda choca a menudo con el presidente estadounidense, Donald Trump, condenó enérgicamente la acción israelí contra la flotilla y convocó al encargado de negocios israelí en Madrid

La flotilla estaba inicialmente compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia)