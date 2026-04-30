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Estados Unidos: un ataque con cuchillo dejó al menos seis heridos en una escuela de Washington

Las autoridades acudieron de urgencia a la escuela Foss, en Tacoma, y señalaron que algunas lesiones serían graves; la policía detuvo a un estudiante

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Estados Unidos: al menos cinco heridos tras un apuñalamiento en una escuela secundaria
Estados Unidos: al menos cinco heridos tras un apuñalamiento en una escuela secundaria

Al menos seis personas resultaron heridas este jueves por la tarde en un apuñalamiento registrado en una escuela secundaria de Tacoma, en el estado de Washington, según informó una vocera del Departamento de Bomberos local.

El episodio ocurrió en la escuela Foss, donde las autoridades acudieron poco después de las 13.30 (hora local), precisó la portavoz, Chelsea Shepherd.

El Departamento de Bomberos de Tacoma informó que de los seis heridos cuatro son estudiantes que se encuentran en estado crítico, mientras que un guardia de seguridad y el sospechoso bajo custodia policial presentan lesiones leves, según consignó Fox 13 Seattle.

La escuela Foss fue escenario de un tiroteo mortal en 2007
La escuela Foss fue escenario de un tiroteo mortal en 2007

La policía y equipos de emergencia se desplegaron en el campus, asegurando el perímetro mientras estudiantes y personal permanecían bajo confinamiento

Una portavoz de la Escuela Secundaria Foss señaló que las autoridades cerraron la escuela y que se notificó de inmediato a los padres de los alumnos afectados.

Este incidente evoca la tragedia de enero de 2007, cuando Samnang Kok, de 17 años, fue asesinado a tiros en un pasillo de la misma escuela. Douglas Chanthabouly (entonces de 18 años) fue condenado a 23 años de prisión por asesinato en segundo grado.

Noticia en desarrollo.

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