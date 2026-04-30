Lego lanza sets de Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo desde el 1° de mayo: precios y dónde comprarlos

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Lego anunció que una serie de productos vinculados a las principales estrellas del fútbol estará disponible a partir del viernes 1° de mayo. Tras lanzar una réplica del trofeo de la competición a principios de mes, la compañía dio un paso más y diseñó sets coleccionables de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Los nuevos sets de Lego por el Mundial 2026

La nueva colección forma parte de la línea denominada Lego Editions, la cual se divide en dos categorías principales: “Soccer Highlights” y “Soccer Legend”. Cada una de estas series presenta variaciones en la cantidad de piezas y en la complejidad del montaje.

El set de Lionel Messi que lanzará Lego Lego - Lego

Lionel Messi: set de Lego bajo el número 43011 (Soccer Highlights) que cuenta con un total de 500 piezas. LA versión de mayor tamaño, identificada con el número 43015 (Soccer Legend), posee 958. La figura de Messi incluye el agregado de una cabra en referencia al término ‘Goat’, acrónimo para la frase Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos).

set de Lego bajo el número 43011 (Soccer Highlights) que cuenta con un total de 500 piezas. LA versión de mayor tamaño, identificada con el número 43015 (Soccer Legend), posee 958. La figura de Messi incluye el agregado de una cabra en referencia al término ‘Goat’, acrónimo para la frase Greatest Of All Time (el mejor de todos los tiempos). Cristiano Ronaldo: producto con numeración interna de Lego 43012 (Soccer Highlights) que tiene 490 piezas. La edición para coleccionistas, bajo el código 43016 (Soccer Legend), se compone de 854.

producto con numeración interna de Lego 43012 (Soccer Highlights) que tiene 490 piezas. La edición para coleccionistas, bajo el código 43016 (Soccer Legend), se compone de 854. Kylian Mbappé: número Lego 43013 presenta un total de 490 piezas en su versión de Highlights.

número Lego 43013 presenta un total de 490 piezas en su versión de Highlights. Vinícius Júnior: la figura del brasileño, con el número de set Lego 43027, cuenta con 510 piezas.

Cada construcción dispone de una base con la forma de una letra vinculada al nombre del deportista.

El set de Mbappé utiliza una “M” con los colores de la bandera de Francia y el número 10. En el caso de Ronaldo, el soporte consiste en una “R” con los tonos de Portugal y elementos que recorren momentos de su trayectoria.

Lego lanzó sets de las principales figuras que participarán de la Copa Mundial 2026 en EE.UU., México y Canadá Lego - Lego

Para Messi, el diseño emplea una “M” con los colores de Argentina y el número 10. Finalmente, el set de Vinícius Júnior presenta una “V” con los tonos de Brasil y el número 7.

Precios de los nuevos sets de Lego

El portal Stone Wars, especializado en productos de Lego, afirmó que la marca estableció una escala de precios que varía según el tipo de set y la región de compra. Para la serie “Soccer Highlights” de Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinícius Jr., el costo de venta al público es de 29,99 dólares.

Por otra parte, las versiones “Soccer Legend”, que corresponden a Messi y Ronaldo, tienen un precio de US$79,99.

El set de Kylian Mbappé diseñado por Lego Lego - Lego

Estos productos de Lego estarán disponibles para comprarlos a través del sitio web. Los lanzamientos de mayo se consideran inicialmente como exclusivos de la tienda de la marca en diversas regiones antes de su llegada a otros establecimientos.

El otro gran artículo de la Copa Mundial 2026 de Lego

Además de las figuras de los jugadores, la empresa danesa incluyó con anterioridad en su catálogo la réplica del trofeo del Mundial 2026. Este set, compuesto por 2842 piezas, tiene un precio de US$179,99 y cuenta con sorpresas en su estructura interna.

La Copa del Mundo fue el eje de un comercial presentado el pasado 2 de abril, donde participaron los cuatro futbolistas de la colección.

La colaboración de Lego con Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinícius en la previa de la Copa Mundial 2026

Además, la marca incluyó el FIFA World Cup 2026 Official Emblem (Set 43032), una representación del logotipo oficial del certamen compuesta por 298 piezas y un costo de US$24,99.