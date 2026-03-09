EEUU advierte de amenazas contra instalaciones y escuelas en Nigeria

El gobierno estadounidense advirtió el lunes de amenazas contra instalaciones y escuelas estadounidenses en Nigeria, e instó a sus ciudadanos a tomar precauciones.

"La embajada de Estados Unidos en Abuya informa a los ciudadanos estadounidenses de una posible amenaza terrorista contra instalaciones de Estados Unidos y escuelas afiliadas con Estados Unidos en Nigeria", señaló en un comunicado.

La embajada no precisó el origen de la amenaza.

"Aumentar la vigilancia, evitar rutinas previsibles y repasar las precauciones generales de seguridad con su familia puede ayudar a reducir su riesgo", añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó el día de Navidad bombardeos en Nigeria, donde operan yihadistas.

El ataque se produjo después de que Trump se quejara de que los cristianos eran perseguidos en la nación más poblada de África, una evaluación que es objeto de controversia ya que Nigeria ha registrado una amplia violencia tanto contra cristianos como contra musulmanes.

La advertencia se produce además en medio de una alerta de seguridad global por parte de Estados Unidos después de su ataque conjunto con Israel a Irán, que ha respondido con ataques con misiles y drones contra sus vecinos aliados de Washington.