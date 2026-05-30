EE.UU. afirma haber disparado contra un carguero que intentaba llegar a Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos afirmaron el sábado haber inutilizado un carguero con bandera de Gambia que intentaba llegar a un puerto iraní tras disparar un misil contra la sala de máquinas del buque

El Centcom, el mando militar estadounidense que dirige las fuerzas en la región de Oriente Medio, dijo que el ataque se produjo el 29 de mayo después de que el M/V Lian Star no respondiera a más de 20 advertencias

"Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán", afirmó el Centcom en X

El comunicado no precisó si hubo heridos a bordo del Lian Star tras el ataque

"Las fuerzas estadounidenses han inutilizado cinco buques comerciales y desviado 116 para aplicar plenamente el bloqueo mientras sigue en vigor el alto el fuego con Irán", indicó el Centcom

Estados Unidos aplica un bloqueo a los puertos iraníes mientras Teherán detiene de facto todo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte del petróleo y gas mundiales

Las negociaciones para poner fin de forma duradera a la guerra y reabrir la vía marítima aún no han alcanzado un acuerdo definitivo