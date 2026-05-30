Tiene ocho años, buscaba un objeto que pudiera mostrar en su clase y de casualidad encontró un tesoro romano

Durante un fin de semana en familia, Dor Wolynitz, de ocho años, buscaba un objeto interesante para mostrar en su clase cuando encontró un fragmento de una estatuilla romana. El hallazgo sucedió en la región del cráter Ramón, en el desierto del Néguev, en Israel, y sorprendió a los especialistas por su antigüedad: la pieza data de hace unos 1700 años.

El hallazgo romano de 1700 años que un niño encontró en el cráter Ramón

De acuerdo con la Autoridad de Antigüedades de Israel, que realizó una publicación en su página de Facebook, mientras exploraba, Wolynitz, oriundo de Rehovot, vio una piedra con surcos y la recogió porque le pareció un objeto inusual.

Se la llevó a Akiva Goldenhersh, arqueólogo amigo de su padre y supervisor de la unidad de prevención de robo de la Autoridad de Antigüedades de Israel, quien, en un principio, pensó que se trataba de un fósil.

Sin embargo, cuando observó con más detenimiento y se fijó en los pliegues esculpidos en la piedra, advirtió que los surcos eran tallados de una prenda. “Me emocioné mucho”, dijo.

El hallazgo resultó ser un fragmento de estatuilla romana, de unos seis por seis centímetros, que conserva los pliegues esculpidos de una capa que envolvía una figura humana. Además, se calcula que tiene 1700 años de antigüedad, de acuerdo con el Instituto Armstrong de Arqueología Bíblica.

Sobre el descubrimiento, el ministro de Patrimonio de Israel, el rabino Amichai Eliyahu, declaró: “En una excursión familiar un niño curioso descubrió un pedazo de nuestro pasado. Es un momento que ilustra cuánta historia yace bajo nuestros pies. Felicito a Dor por su vigilancia y responsabilidad; gracias a él, el hallazgo fue descubierto, se conservará y podrá contarnos la historia de los pueblos y culturas que pasaron por aquí hace miles de años”.

Qué se sabe de la figura romana que apareció en el desierto de Néguev

Tras encontrar la reliquia, la familia del pequeño Dor Wolynitz decidió llevar el fragmento a los laboratorios de la Autoridad de Antigüedades de Israel, donde los especialistas confirmaron que pertenecía al período romano.

La Autoridad de Antigüedades de Israel analizó la estatuilla y confirmó que pertenece al período romano Autoridad de Antigüedades de Israel

De acuerdo con el geólogo Dr. Nimrod Wieler, el fragmento está hecho de fosforita, un mineral común en el desierto de Néguev, por lo que suponen que la pieza fue elaborada localmente.

Sobre la figura original, el estilo y la vestimenta llevan al investigador a suponer que corresponde al período romano y podría representar a Júpiter o a Zeus-Dushara, un dios nabateo fusionado con Zeus durante la época romana.

Especialistas explicaron que la zona del cráter Ramón formaba parte de la ruta internacional de las especias que fue muy transitada durante la época romana y nabatea.

La decisión de la familia tras encontrar el fragmento romano en Israel

Dor y su familia entregaron el fragmento de estatuilla al Departamento de Tesoros Nacionales para su conservación. Por dicha acción, el pequeño recibió un certificado de buena ciudadanía.

La estatuilla representaría a un dios romano Autoridad de Antigüedades de Israel

Al respecto, el arqueólogo Goldenhersh dijo que el niño y su familia son un ejemplo a seguir. “Cada hallazgo arqueológico forma parte de nuestro patrimonio común en esta tierra. Entregarlo al Departamento de Tesoros Nacionales nos permite estudiarlo, preservarlo y hacer que el conocimiento sea accesible al público en general”.