EE.UU. amplía cargos de acusación contra capo mexicano Audias "Jardinero" Flores

Un jurado federal amplió los cargos de acusación en Estados Unidos contra Audias Flores Silva, alias "Jardinero", un líder del CJNG capturado y encarcelado en México, informó un comunicado del Departamento de Justicia este jueves

"Jardinero" está considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero

Acusado desde 2020 de tráfico de cocaína y heroína, el "Jardinero" pasa ahora a ser acusado además de contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas

Flores Silva fue capturado el 27 de abril, escondido en un desagüe, cuando intentaba huir de un gran operativo para detenerlo en el estado de Nayarit, en el oeste de México

Un gran jurado federal está compuesto por ciudadanos que escuchan los argumentos de la fiscalía general estadounidense antes de un juicio para determinar los cargos contra un acusado

"'Jardinero' creía que iba a asumir el control de la violenta organización terrorista extranjera CJNG tras la muerte de El Mencho. Estaba equivocado", aseguró Terrance Cole, de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), citado en el comunicado

Este capo ya cumplió condena durante cinco años en Estados Unidos. A su liberación en 2016 volvió a México, donde continuó con su ascenso dentro del CJNG

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