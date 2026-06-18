EE.UU. anuncia nuevas recompensas para la captura de líderes de la Mara Salvatrucha en Honduras

Estados Unidos anunció este jueves que aumentó la recompensa para la detención de uno de los líderes de la Mara Salvatrucha, Yulan Archaga Carías, alias "Porky", de 5 a 10 millones de dólares, así como una gratificación de 5 millones en el caso de Víctor Morales Zelaya alias "Cuervo"

La Mara Salvatrucha (MS-13) fue declarada organización terrorista extranjera el año pasado, recordó el comunicado del Departamento de Estado

"Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la banda, entre las que se incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos", explicó en el texto

"También son responsables de la importación por parte de la pandilla de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos", añadió

Archaga Carías figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, así como entre los más buscados por la DEA (agencia antidrogas), recordó el Departamento de Estado

El Congreso hondureño aprobó la semana pasada una reforma para designar igualmente a las pandillas del crimen organizado como terroristas y aumentar las penas considerablemente para sus integrantes