A qué hora de EE.UU. juega México vs. Corea del Sur, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

México y Corea del Sur se enfrentan este 18 de junio a las 22 hs (hora del Este) en el Estadio Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A en el Mundial 2026. Es el tercer encuentro entre estas selecciones en un torneo internacional, y el primero que se disputa en suelo mexicano.

Hora y cómo ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos

El partido comienza a las 21 hs (hora del Este) /20 hs (hora Central) /18 hs (hora del Pacífico).

En inglés : FOX (señal abierta en la mayoría de los mercados)

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Qué se juega cada equipo en el Estadio Guadalajara

México, dirigido por Javier Aguirre, disputa el Mundial como uno de los tres países anfitriones.

El Tri llega a su segunda jornada con la presión de que en Qatar 2022 no superó la fase de grupos por primera vez en muchos años.

Desde 1994 hasta Rusia 2018, México cayó en los octavos de final en siete ediciones consecutivas Etienne Laurent - FR172066 AP

Corea del Sur, conducida por Hong Myung-bo, también habrá disputado su primer partido del grupo antes de este cruce: el debut es el 11 de junio ante Chequia, también en el Estadio Guadalajara.

En este formato de 48 selecciones, los dos primeros de cada grupo clasifican de manera directa a los dieciseisavos de final, y los ocho mejores equipos en tercera posición también avanzan a la fase eliminatoria.

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El primer cruce en una Copa del Mundo entre ambos seleccionados fue en Francia 1998, dentro del Grupo E. México, que comenzó perdiendo, dio vuelta al marcador con goles de Ricardo Peláez y un doblete de Luis Hernández para imponerse 3-1.

El referente de Corea del Sur es Son Heung-min, que juega en Los Angeles FC de la MLS Stephen Spillman - FR171427 AP

En Rusia 2018, el triunfo fue 2-1 en Rostov del Don: Carlos Vela abrió el marcador de penal en el primer tiempo y Javier Hernández amplió la ventaja en el complemento. Son Heung-min descontó para Corea del Sur en el 90+2.

Contando todos los torneos, incluidos los Juegos Olímpicos, ambas selecciones se han enfrentado en 19 ocasiones, con ocho victorias para México, cuatro empates y siete derrotas.

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El último partido fue un amistoso el 9 de septiembre de 2025 en Nashville, que terminó 2-2. Tras ese resultado, el propio Javier Aguirre reconoció que los surcoreanos son “un equipo muy difícil” con jugadores en las principales ligas de Europa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.