EEUU anuncia US$ 10 millones de ayuda a Bolivia para luchar contra enfermedades infecciosas

Estados Unidos anunció el martes una ayuda de 10 millones de dólares a Bolivia para reforzar la lucha contra enfermedades infecciosas, como parte de un programa conjunto por el que La Paz desembolsará otros 2 millones de dólares.

"Estados Unidos tiene la intención de establecer, hasta diciembre de 2028, un marco de colaboración que dirija recursos para interrumpir la transmisión de enfermedades tropicales desatendidas (ETD), adquirir medicamentos antirretrovirales que salvan vidas y apoyar a Bolivia en el camino hacia la autonomía y autosuficiencia de su sistema de salud", explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El memorando firmado con La Paz forma parte de la nueva estrategia diplomática del gobierno de Donald Trump, que poco después de llegar al poder, hace poco más de un año, canceló la principal agencia de ayuda exterior, Usaid, bajo acusaciones de malversación de fondos e injerencia en los asuntos de otros países.

El nuevo programa sanitario se llama Estrategia de Salud Mundial América Primero (America First), y tiene un presupuesto de 12.800 millones de dólares, combinado con 7.800 millones de dólares de inversiones de los países beneficiarios.

Hasta la fecha Estados Unidos ha firmado memorandos de acuerdo con 31 países pobres o en vías de desarrollo, detalló el comunicado.