EE.UU. aplica nuevos aranceles de como mínimo 10% a partir del viernes

Estados Unidos aplicará a partir de este viernes aranceles del 10% como mínimo a unos 60 países, en sustitución de un gravamen que expira y que fue implementado por el presidente Donald Trump a principios de este año.

Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Algunos países sufrirán aranceles específicos de hasta el 12,5%.

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó el texto.

La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

"El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables", explicó el texto.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país.