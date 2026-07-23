Un revés para Trump en su ofensiva contra los periodistas que expusieron los secretos del avión qatarí

NUEVA YORK.– El Departamento de Justicia anunció el jueves que retirará las citaciones que solicitaban registros telefónicos y testimonios ante el gran jurado a periodistas de The New York Times que habían informado sobre las capacidades de seguridad del nuevo avión Air Force One del presidente Donald Trump, construido en Qatar.

“El gobierno está preparado para retirar unilateralmente las citaciones en este momento”, dijo Sean Buckley, uno de los funcionarios de más alto rango de la fiscalía estadounidense en Manhattan, en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

La medida del gobierno se produjo después de que el juez Arun Subramanian interrogara durante casi una hora a los abogados del Departamento de Justicia sobre su gestión de las citaciones, que el diario había intentado anular. El periódico calificó las citaciones como un intento de intimidar a sus periodistas.

La sede de The New York Times ANGELA WEISS - AFP

El juez Subramanian afirmó que el Departamento de Justicia no tenía impedimento para volver a citar a los periodistas si el gobierno seguía los procedimientos adecuados.

El caso se había convertido en un punto álgido en los esfuerzos de la administración Trump por aumentar la presión sobre los medios de comunicación independientes.

“Abusivas e impropias”

Trump hizo su primer viaje en el Boeing 747-8 mejorado donado por Qatar el 1 de julio. Pero las dudas surgieron después de que tomara otro avión de regreso tras la reunión de la OTAN en Ankara, el 10 de julio.

The New York Times informó que el nuevo avión carecía de las medidas de seguridad necesarias, incluidas defensas antimisiles.

“Tiene mucha capacidad, pero según tengo entendido, dentro de aproximadamente un mes lo van a enviar para llevarlo al máximo”, declaró Trump a los periodistas cuando le preguntaron por qué aún volaba en un avión sin capacidades defensivas completas.

Trump habla con la prensa antes de abordar el Air Force One para su primer vuelo a bordo del Boeing 747-8 que Qatar regaló a Estados Unidos, en la Base Conjunta Andrews, Maryland SAUL LOEB - AFP

A principios de este mes, The New York Times informó que varios de sus reporteros recibieron citaciones del gran jurado poco después de publicar reportajes sobre el uso que hizo el presidente Trump del antiguo avión presidencial para regresar de la cumbre de la OTAN en Turquía a principios de julio.

El periódico intentó bloquear las citaciones, calificándolas de “abusivas e impropias”. También declaró en documentos judiciales presentados el sábado que los fiscales intentaron acceder a los registros telefónicos de los periodistas y sus familiares como parte de una iniciativa del Departamento de Justicia para identificar a las fuentes que hablaron con los reporteros sobre los sistemas de seguridad del nuevo avión Air Force One, donado por el gobierno de Qatar.

En una tanda de citaciones, el Departamento de Justicia solicitó el testimonio ante el gran jurado de varios periodistas “en relación con una presunta violación de la ley penal federal”. Pero también se enviaron citaciones a proveedores de servicios externos para obtener registros de llamadas y datos de cuentas asociadas con periodistas de ese diario. Entre la información solicitada por la administración Trump se encontraban los registros telefónicos de los cónyuges de dos periodistas y de la madre de uno de ellos.

Dos de las citaciones solicitaban registros telefónicos que se remontaban al 1 de enero, mucho antes de que el diario comenzara a informar sobre los problemas de seguridad relacionados con el avión donado por Qatar.

Agencias AP y The New York Times