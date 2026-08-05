EE.UU. asigna nuevos fondos para la lucha contra el ébola

Estados Unidos asignó más de 242 millones de dólares adicionales para luchar contra la epidemia de ébola, que se intensifica en la República Democrática del Congo (RDC), anunció el miércoles el Departamento de Estado.

Con estos fondos, la ayuda financiera directa aportada por el gobierno de Donald Trump para responder a la epidemia supera ya los 500 millones de dólares, según un comunicado, que subraya que Estados Unidos sigue siendo "el principal contribuyente financiero a la lucha contra el ébola".

Washington instó a otros países a aumentar sus contribuciones para el combate de esta epidemia. El gobierno de Trump fue criticado por sus medidas de restricción de viajes y por establecer un centro de cuarentena en Kenia para sus ciudadanos, una medida impugnada ante la justicia en ese país.

El anuncio de esta nueva financiación coincide con la visita a la RDC del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien el sábado advirtió sobre el avance del brote y llamó a reforzar la respuesta sanitaria.

La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, la decimoséptima epidemia de ébola que afecta a este enorme país africano de más de 100 millones de habitantes.

Las autoridades de la RDC han reportado un total de 3.874 casos confirmados, incluidos 1.751 decesos, desde el inicio de la epidemia.

El ébola, una fiebre hemorrágica viral, se transmite a través del contacto cercano y de fluidos corporales infectados. No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

Washington resaltó las medidas que tomó Uganda para limitar la propagación del virus, según el Departamento de Estado.

Estados Unidos ha impuesto restricciones a viajeros procedentes de la RDC, Uganda y Sudán del Sur. También prohíbe a los ciudadanos estadounidenses regresar al país directamente desde la RDC.