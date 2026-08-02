¿Comenzó la construcción del edificio más alto de todo Estados Unidos? El proyecto de 581 metros

Los desarrolladores de Boardwalk at Bricktown presentaron a comienzos de 2024 una versión ampliada de Legends Tower, un rascacielos proyectado para alcanzar 1907 pies (unos 581 metros) en Oklahoma City. Aunque la ciudad autorizó una zonificación sin límite de altura, hasta julio de 2026 la construcción no había iniciado.

Legends Tower, así será el edificio más alto de Estados Unidos

A fines de enero de 2024, los desarrolladores anunciaron que elevarían la altura propuesta de 1750 a 1907 pies, una cifra elegida en referencia al año en que Oklahoma se convirtió en estado, según Dezeen.

El proyecto del estudio de arquitectura AO y Matteson Capital tiene como eje principal un rascacielos con una fachada compuesta principalmente de vidrio. Aunque también se contempla la construcción de una serie de torres más pequeñas alrededor.

Una vez terminado, el proyecto albergará tanto departamentos residenciales como hoteles y oficinas. Incluso, se tiene prevista la asignación de viviendas asequibles.

Legends Tower, el rascacielos en Oklahoma City que impulsará el desarrollo del barrio

Está previsto que el rascacielos Legends Tower se construya en el barrio de Bricktown, en Oklahoma City, que se sitúa entre el centro de la ciudad y la zona ribereña.

El rascacielos estará rodeado en su base por una serie de torres más pequeñas aoarchitects.com

La razón por la que se eligió esta área para su construcción es que el edificio forma parte del proyecto Boardwalk at Bricktown que tiene el objetivo de ampliar la oferta de entretenimiento en el barrio. Además, tiene buenas vías de comunicación, cerca de una línea de tranvía y de trenes de Amtrak.

El edificio más alto de Estados Unidos sufre retrasos y sigue detenido

A pesar de que en abril de 2024 la Comisión de Planificación de Oklahoma City otorgó los permisos de construcción para el rascacielos Legends Tower, la obra aún no comienza. Para explicar la situación, el promotor inmobiliario Scot Matteson dio una entrevista a News 4.

De acuerdo con Matteson, los repetidos retrasos se deben a la ampliación de los planes y al trabajo de desarrollo previo, por ejemplo, los estudios medioambientales. Además, tuvieron que responder a los cuestionamientos de la Administración Federal de Aviación que objetó la altura del edificio debido a su proximidad a los aeropuertos cercanos.

La torre albergará departamentos residenciales, hoteles y oficinas aoarchitects.com

En marzo de 2024, Matteson declaró que los planes estaban totalmente financiados y posteriormente aseguró que a finales de 2025 se colocaría la primera piedra del proyecto. En junio de 2026 pospuso el inicio previsto para finales de ese mismo año.

No obstante, según News 4, todavía no se presentaron los permisos de construcción, no se ha acreditado la propiedad del terreno, ni se ha removido tierra en la zona.

Matteson no brindó ninguna fecha probable de inicio para las obras, pero dejó en claro que el proyecto implica edificar primero las torres más pequeñas y que el rascacielos solo se construirá si en ese momento existe suficiente demanda.