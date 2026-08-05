De dónde es el papa León XIV: su nacionalidad de origen, la que adoptó y el cruce que lo convierte en hispano

El papa León XIV, ​de nombre secular Robert Francis Prevost​​, es desde hace un año el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano. Sus raíces combinan linaje estadounidense, europeo y caribeño que datan de la década de 1760.

Cuáles son los orígenes migrantes del papa León XIV

El máximo pontífice nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Su madre, Mildred Agnes Martínez, era de ascendencia española, y sus cuatro bisabuelos maternos formaban parte de la cultura creole en Luisiana, que es una mezcla de influencias españolas, francesas, africanas y nativas americanas, según consignó el National Catholic Reporter.

Los bisabuelos maternos del Papa León XIV formaban de la cultura creole en Luisiana, que es una mezcla de influencias españolas, francesas, africanas y nativas americanas Gregorio Borgia - AP

Desde la misma línea materna, también se ha identificado ascendencia cubana y una posible conexión con Haití a través de su abuelo, Joseph Norval Martínez.

Con relación a sus orígenes cubanos, El Mundo localizó a Manuel José Ramos, nacido en La Habana en 1760. Este joven emigró años después a Nueva Orleans, donde se estableció antes de cumplir la mayoría de edad.

Su linaje materno cuenta con raíces cubanas Ramon Espinosa - AP

Manuel era hijo de Vicente Ignacio Ramos y María Bastos, ambos también nacidos en la capital cubana por 1730. Esa familia formaba parte de la estructura social de la colonia, en una época en que La Habana tenía un papel estratégico en las rutas del Imperio español.

Años después, se identificó a Jacques Martínez, su tatarabuelo. Este hombre vivió durante un tiempo en Cuba, donde se casó con Marguerite Cadeneth. El dato surge de la partida de defunción de su hijo, donde figura que ambos padres habían nacido en la isla.

El paso del papa León XIV por Cuba

El papa León XIV realizó varias visitas a la isla caribeña previo a ser elegido como Sumo Pontífice. En 2008 visitó Chambas, Ciego de Ávila. Durante esta estancia, compartió cenas en hogares de familias católicas cubanas, sobre todo en casa de Dalia Buchillon y de Celerina “Celita” Darias, según consignó Cuba en Miami.

El papa León hizo varias visitas a Cuba previo a ser elegido como el Sumo Pontífice Cuba en Miami

“Tuvimos el placer de conocerle en Chambas, en abril de 2008″, dijo Reinel, acompañado de dos imágenes que mostraban a Prevost en una mesa con una familia cubana.

Regresó a Cuba en noviembre de 2019 como calidad de obispo y jefe de la Pontificia Comisión para América Latina. Durante este viaje, celebró misas, mantuvo encuentros con fieles y se reunió con los obispos cubanos para analizar desafíos pastorales.

El vínculo del papa León XIV con Perú

El vínculo del papa León XIV con sus raíces hispanas se acentuó en 1985, cuando inició sus décadas de servicio en Perú. Ese año fue enviado a la misión de Chulucanas, donde sirvió como vicario parroquial y canciller.

El papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015 Andrew Medichini - AP

Entre 1988 y 1999 , trabajó en Trujillo como director de formación, vicario judicial y profesor de Teología y Derecho Canónico.

, trabajó en Trujillo como director de formación, vicario judicial y profesor de Teología y Derecho Canónico. Para 2014, fue elegido Administrador Apostólico y luego Obispo de Chiclayo por el entonces papa Francisco.

El 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización y en 2023 fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.